Чем запомнятся предстоящие спортивные выходные?

В субботу и воскресенье любителей спорта приглашают закрывать хоккейный сезон и играть в настольный теннис.

10 апреля в ТРЦ Galaxy пройдет спортивный праздник в честь дня настольного тенниса. В программе игры с теннисным роботом, встречи с представителями теннисной команды мастеров «Алтай», мастер-класс от министра спорта региона, мастера спорта Алексея Перфильева, призы особо отличившимся. Все это будет проходить у фонтана в атриуме ТРЦ Galaxy (пр. Строителей, 117) с 12.00 до 16.00.

В Барнауле отметят день настольного тенниса. Фото Ярослава Махначёва.

В этот же день, 10 апреля, в манеже АлтГТУ (пр. Комсомольский, 69а) состоится городской семейный фестиваль ГТО. В нем примут участие 15 команд. Допускаются семейные команды, ребенок (мальчик или девочка) 9−10 лет (вторая ступень комплекса ГТО), мать и отец: 25−49 лет (шестая, седьмая и восьмая ступени комплекса ГТО), бабушка или дедушка: 50−69 лет (девятая и десятая ступень комплекса ГТО). Все участники Фестиваля должны в установленном порядке пройти регистрацию на сайте gto.ru и иметь уникальный идентификационный номер (УИН), а также наличие медицинского допуска к выполнению нормативов комплекса ГТО.

Семейный фестиваль ГТО пройдет в Барнауле. Фото Ярослава Махначёва.

Участники пройдут испытания ВФСК ГТО: отжимание, пресс, наклон, прыжок в длину с места, стрельба из электронного оружия. Кроме того, семейные команды в творческой форме представляют свою «Визитную карточку».

Регистрация участников с 11.30 до 12.00, торжественное открытие в полдень, в 12.30 – начало выполнения нормативов.

В воскресенье болельщиков приглашают на закрытие хоккейного сезона. 11 апреля в ЛДС «Титов Арена» пройдет праздник по этому поводу. В товарищеском матче сыграют хоккеисты «Динамо-Алтай» и болельщики. Начало в 17.75. Все гости праздника смогут пообщаться с игроками главной краевой команды, сфотографироваться с ними и получить автографы.

Также на закрытии хоккейного сезона выступит группа Владимира Кислова. Вход свободный, соблюдайте требования эпидбезопасности.

И не забывайте про футбольный турнир памяти Василия Фомичева, который стартовал в пятницу. 12 сибирских команд на двух аренах, стадионе «Полимер» и манеже «Темп», в субботу и воскресенье проведут матчи группового этапа.