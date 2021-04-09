Дорожники подвели итоги прошедшего зимнего сезона и озвучили планы на 2021 год

Завершившаяся зима со своими крепкими морозами и оттепелью неоднократно испытывала дорожников на прочность. В этих непростых условиях они не только справились со всеми вызовами, но и сумели реализовать все планы.

Фото Андрея Чурилова

Важное подспорье

Если зима 2019/2020 годов запомнилась барнаульцам аномальными снегопадами, то минувшая – частыми оттепелями, которые в течение суток сменялись на заморозки и приводили к сильному гололеду на дорогах и тротуарах. После снегопадов при особо низких температурах на дорогах образовывался накат, избавиться от которого помогала только «тяжелая артиллерия» – грейдеры. Традиционный способ – посыпка песко-соляной смесью – был неэффективен, поскольку реагент действует при температуре только до минус 15 градусов.

– Из-за переменчивой погоды необходимость в использовании тяжелой техники для очистки улиц в этом сезоне была высокой. Но в большинстве ситуаций нам удавалось справляться имеющимися на предприятии ресурсами и тем самым свести к минимуму привлечение спецтехники в сторонних организациях. Нам помогла разработанная схема уборки улично-дорожной сети, благодаря которой мы оперативно корректировали маршрут работы снегоуборочной техники. Но главное подспорье – это пополнение автопарка, – рассказал Андрей Курышин, директор МБУ «Автодорстрой».

В январе 2021 года к имеющейся на предприятии 241 единице техники добавилось еще двадцать – тракторы, грейдеры, погрузчики и комбинированные дорожные машины. Двенадцать из них приобретены за счет средств краевого бюджета, а администрация города профинансировала покупку трех тракторов МТЗ и пяти мини-погрузчиков ANT-1000 на общую сумму 23 млн руб. Последний вид техники особенно важен для Барнаула. Эта машина за счет своей маневренности и компактности позволяет очищать от снега тротуары, к содержанию которых в прошлые годы у горожан возникали нарекания. Нынешней зимой использование мини-погрузчиков значительно облегчило содержание пешеходных зон и свело к минимуму ручной труд дворников.

2,15 млрд руб. направлено на дорожное хозяйство в 2020 году.

Сезон начался

В этом году рабочие МБУ «Автодорстрой» на несколько недель раньше обычного приступили к ямочному ремонту с применением холодного асфальта. На сегодняшний день выполнено более 70% запланированных работ: заасфальтированы поврежденные участки проезжих частей на Змеиногорском и Павловском трактах, на пересечении улиц Дзержинского и Герцена, улицах Власихинской, Просторной, Фурманова, мостовом сооружении через реку Пивоварку по улице Матросова, завершаются на площади Победы и пересечении пр. Ленина с ул. Кулагина.

Также отметим, что в Барнауле уже приступили к реализации планов дорожных работ по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На двух реконструируемых мостах – по ул. Челюскинцев и ул. Мамонтова во Власихе – строители трудятся с опережением графика. По словам подрядчиков, объект во Власихе планируется сдать в эксплуатацию в начале лета, а мост на ул. Челюскинцев – к концу сентября.

– Наши партнеры понимают важность этих объектов как транспортных узлов, поэтому стремятся вести работы ускоренными темпами, – отметил Анатолий Воронков, первый заместитель главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу.

В 2021 году предстоит выполнить ремонт 22 участков дорог (29,26 км). Количество дорог, соответствующих нормативам, увеличится с 71,4% до 73,4%.

Предстоящий строительный сезон у барнаульских дорожников будет жарким. В рамках БКАД и индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края им предстоит выполнить работы на 23 объектах. В их числе – строительство дороги по проезду Северному Власихинскому от ул. Попова до Павловского тракта, ремонт нескольких улиц в поселке Авиатор, ул. Парфёнова, ведущей к Старому мосту, и других. К работам на этих объектах подрядные компании приступят после наступления благоприятных погодных условий, установления положительной среднесуточной температуры воздуха выше 5 градусов и высыхании дорожного покрытия.