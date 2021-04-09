Эксперты паркового сообщества обсудили развитие отрасли в Барнауле

Барнаул стал площадкой для проведения XX съезда Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений (САПИР) – важного мероприятия для парковой отрасли. Наш город посетили эксперты, прибывшие из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Краснодара, Сочи, Хабаровска, Тюмени, Ставрополя, Перми, Махачкалы, Новосибирска и других городов нашей страны.
Местом проведения съезда Барнаул стал не случайно. Именно здесь в 2003 году началась история Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений (САПИР) – содружества, сформированного на основе трех структур: Лиги парков Сибири, Ассоциации парков Юга России и Ассоциации индустрии развлечений. К тому же барнаульские парки стали инициаторами ярких проектов, подхваченных представителями отрасли других городов: Всероссийской благотворительной акции «Улыбнемся солнечному дню», благодаря которой дети из малообеспеченных семей имеют возможность бесплатно посещать парки, а также о проекте «Встречи без галстуков на Алтае», в котором принимают участие профессионалы парковой отрасли. Кроме того, именно у нас, на базе Алтайского государственного института культуры и при поддержке городского комитета по культуре вот уже много лет реализуется уникальная программа повышения квалификации специалистов парков.
– Съезды САПИР проходили в Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре, Минске, теперь пришла очередь Барнаула принять на своей территории парковое сообщество, – пояснил президент САПИР, президент ООО «Алтай-Парк» Роман Романов. – За время работы нашей структуры парковая отрасль проделала сложное движение – от откровенного выживания до интереса со стороны федеральных программ (в том числе нацпроекта «Жилье и городская среда»). В любом случае практика показывает: сегодня на территории парков мало установить аттракционы, высадить газон и оформить клумбы, важно вдохнуть жизнь в это пространство.
По словам Романа Николаевича, в нашей стране отношение к паркам как к объектам культуры и отдыха унаследовано от советской эпохи. Это означает, что у нас неплохо дела обстоят с аттракционами, а вот с рекреацией – есть проблемы. И в этом смысле интересен опыт других городов. К примеру, в Санкт-Петербурге, где сложно с парками из-за земельных ограничений, активно внедряют новые форматы – так называемые арт-пространства. В других городах создаются не парки, а комплексные зоны отдыха, предназначенные для мам с маленькими детьми, пожилых людей, подростков. Есть чем похвастаться и Барнаулу – еще в 2005 году в нашем городе было принято «Положение о парках культуры и отдыха», согласно которому было определено, что парки должны быть разные. То есть зоопарки, зоны развлечений и мемориальные парки не должны конкурировать между собой, а отвечать требованиям горожан с самыми разными интересами.
Вице-президент САПИР Фёдора Гавриченко (Санкт-Петербург) отметил, что во время работы съезда затронули вопрос о потерях, которые понесли парки за время пандемии. Их выручка снизилась на 70-80%.
– Мы обсудили: чем помочь паркам в трудной ситуации, на какую поддержку от государства они могут рассчитывать, – говорит Фёдор Викторович. – Большое внимание мы уделили вопросам безопасности аттракционов, ведь наша задача не бороться с коммерсантами на этом рынке, а обучить их основам безопасности, подсказать адреса, где можно пройти сертификацию, обучиться грамотному ведению паркового бизнеса.
Как рассказала вице-президент САПИР, директор Центра по безопасности аттракционов Лилианна Сидоренко (Краснодар), члены парковых ассоциаций принимают активное участие в законодательной базе, в установлении регламентов по безопасности аттракционов и детских площадок. Их задача – сделать существующие требования Гостехнадзора выполнимыми, а нормативные базы максимально приближенными к реальности.
– Подобные съезды помогают представителям парковой отрасли не вариться в собственном соку, а перенимать прогрессивный опыт коллег из других регионов, – считает председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков. – Полезен этот опыт и представителям власти, которые должны понимать: какие функции возложены на парки, а какие обязательства несет администрация города (в том числе по вопросам благоустройства, санитарно-эпидемиологической и противопожарной безопасности).
Кстати, после заседания участники съезда прошлись по территории туристско-рекреационного кластера – пешеходной улице, соединившей парк «Центральный», Нагорный парк и набережную Оби. Как заверил Валерий Паршков, от экспертов паркового сообщества поступило немало интересных предложений по наполнению этого пространства, которые взяты на вооружение.
По итогам съезда был выбран новый президент САПИР, им стал председатель технического комитета САПИР «Аттракционы» Анатолий Боярков (Москва), а в состав сообщества были приняты новые участники.