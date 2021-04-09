Эксперты паркового сообщества обсудили развитие отрасли в Барнауле

Барнаул стал площадкой для проведения XX съезда Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений (САПИР) – важного мероприятия для парковой отрасли. Наш город посетили эксперты, прибывшие из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Краснодара, Сочи, Хабаровска, Тюмени, Ставрополя, Перми, Махачкалы, Новосибирска и других городов нашей страны.

В Барнауле работает пять парков. Фото: Ярослав Махначёв

Сложное движение отрасли

Местом проведения съезда Барнаул стал не случайно. Именно здесь в 2003 году началась история Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений (САПИР) – содружества, сформированного на основе трех структур: Лиги парков Сибири, Ассоциации парков Юга России и Ассоциации индустрии развлечений. К тому же барнаульские парки стали инициаторами ярких проектов, подхваченных представителями отрасли других городов: Всероссийской благотворительной акции «Улыбнемся солнечному дню», благодаря которой дети из малообеспеченных семей имеют возможность бесплатно посещать парки, а также о проекте «Встречи без галстуков на Алтае», в котором принимают участие профессионалы парковой отрасли. Кроме того, именно у нас, на базе Алтайского государственного института культуры и при поддержке городского комитета по культуре вот уже много лет реализуется уникальная программа повышения квалификации специалистов парков.

– Съезды САПИР проходили в Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре, Минске, теперь пришла очередь Барнаула принять на своей территории парковое сообщество, – пояснил президент САПИР, президент ООО «Алтай-Парк» Роман Романов. – За время работы нашей структуры парковая отрасль проделала сложное движение – от откровенного выживания до интереса со стороны федеральных программ (в том числе нацпроекта «Жилье и городская среда»). В любом случае практика показывает: сегодня на территории парков мало установить аттракционы, высадить газон и оформить клумбы, важно вдохнуть жизнь в это пространство.

По словам Романа Николаевича, в нашей стране отношение к паркам как к объектам культуры и отдыха унаследовано от советской эпохи. Это означает, что у нас неплохо дела обстоят с аттракционами, а вот с рекреацией – есть проблемы. И в этом смысле интересен опыт других городов. К примеру, в Санкт-Петербурге, где сложно с парками из-за земельных ограничений, активно внедряют новые форматы – так называемые арт-пространства. В других городах создаются не парки, а комплексные зоны отдыха, предназначенные для мам с маленькими детьми, пожилых людей, подростков. Есть чем похвастаться и Барнаулу – еще в 2005 году в нашем городе было принято «Положение о парках культуры и отдыха», согласно которому было определено, что парки должны быть разные. То есть зоопарки, зоны развлечений и мемориальные парки не должны конкурировать между собой, а отвечать требованиям горожан с самыми разными интересами.

Прогрессивный опыт

Вице-президент САПИР Фёдора Гавриченко (Санкт-Петербург) отметил, что во время работы съезда затронули вопрос о потерях, которые понесли парки за время пандемии. Их выручка снизилась на 70-80%.

– Мы обсудили: чем помочь паркам в трудной ситуации, на какую поддержку от государства они могут рассчитывать, – говорит Фёдор Викторович. – Большое внимание мы уделили вопросам безопасности аттракционов, ведь наша задача не бороться с коммерсантами на этом рынке, а обучить их основам безопасности, подсказать адреса, где можно пройти сертификацию, обучиться грамотному ведению паркового бизнеса.

Как рассказала вице-президент САПИР, директор Центра по безопасности аттракционов Лилианна Сидоренко (Краснодар), члены парковых ассоциаций принимают активное участие в законодательной базе, в установлении регламентов по безопасности аттракционов и детских площадок. Их задача – сделать существующие требования Гостехнадзора выполнимыми, а нормативные базы максимально приближенными к реальности.

– Подобные съезды помогают представителям парковой отрасли не вариться в собственном соку, а перенимать прогрессивный опыт коллег из других регионов, – считает председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков. – Полезен этот опыт и представителям власти, которые должны понимать: какие функции возложены на парки, а какие обязательства несет администрация города (в том числе по вопросам благоустройства, санитарно-эпидемиологической и противопожарной безопасности).

Кстати, после заседания участники съезда прошлись по территории туристско-рекреационного кластера – пешеходной улице, соединившей парк «Центральный», Нагорный парк и набережную Оби. Как заверил Валерий Паршков, от экспертов паркового сообщества поступило немало интересных предложений по наполнению этого пространства, которые взяты на вооружение.