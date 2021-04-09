Ещё две трассы перекрыли в Алтайском крае из-за подъёма воды

09 апреля 08:24 2021

Паводковая обстановка по дорогам Алтайского края находится на контроле регионального Минтранса.

В ведомстве сообщили, что из-за резкого подъема уровня воды в р. Ануй и р. Озернуха на автодорогах Калининский — Сибирячиха — Александровка в Солонешенском районе и подъезд к с. Нижнеозерное в Усть-Пристанском районе отсутствует движение для легкового транспорта.

Напомним, что также закрыта дорога Алейск — Безголосово — а/д К-13. Альтернативный проезд до с. Безголосово осуществляется через трассу К-13 Алейск — Петропавловское — Смоленское.

Актуальную информацию о проезде можно уточнять по номерам телефонов:

  • дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507-512, 8-800-222-3169;
  • дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;
  • дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10;
  • дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.