Как проходит «Студенческая весна» в Барнауле

Всю неделю на площадках барнаульских вузов и в Краевом дворце молодежи проходят конкурсные программы фестиваля «Студенческая весна на Алтае. Феста-2021».

Участники музыкально-исполнительского направления репетируют буквально на ходу, вплоть до выхода на сцену.

Фото Светланы Ермошиной

Без права на дубль

Конкурсных направлений «Студвесны» в этом году восемь: самую масштабную номинацию «Концертная программа» в этот раз отменили, чтобы у ребят было время подготовить номера в других жанрах. Тем более что студенты, принимающие участие в фестивале, редко ограничиваются одним-единственным выступлением. Многие заявляются в несколько номинаций, выходят на сцену сольно и с коллективами, а в составе ансамблей готовят два-три номера.

Кроме того, после прошлогоднего студенческого фестиваля приходится морально готовиться к новому формату. Напомним, в 2020 году «Студенческую весну» из-за пандемии перенесли на декабрь и провели онлайн, то есть конкурсанты записывали свои выступления на видео. Теперь фестиваль вернулся к обычному сценическому формату – со зрителями и жюри в зале. И артисты, приноровившиеся было к камерам, снова волнуются – права на второй дубль нет.

В конкурсную программу «Фесты» подано более 400 заявок от тысячи молодых артистов, из них около сотни заявок – от студентов ссузов.

– Моя первая «Феста» была онлайн, но перестраиваться не сложно, – признается Валерия Митьковская, второкурсница ветеринарного факультета АГАУ, участница ансамбля бального танца «Грация». – Для онлайн-фесты снимали все на сцене, по сути то же самое, только без жюри, которое смотрит не из зала, а онлайн. Сложнее выступать для людей, чем для камеры. Нет второго шанса, невозможно переснять номер, все исполняется за один раз. Думаю, мы привлечем внимание жюри своей задумкой: по сюжету танца, девушки борются за внимание партнеров.

«Давай Гран-при»

Из-за прошлогоднего переноса «Студвесны» получается необычная ситуация: первокурсники вузов – уже опытные конкурсанты. Так случилось и с Михаилом Кареповым, студентом 1-го курса АГИК.

– «Феста» для меня – это буря эмоций, поэтому я тоже хочу отдать зрителям больше эмоций, погрузиться в эту атмосферу творчества, – делится участник. – Я выбрал песню «Лебединая верность», так как она для меня является самой эмоциональной, и я хочу передать на сцене эти чувства и поделиться ими со зрителем. Для меня это очень важно.

На декабрьской «Фесте» Михаил занял второе место, тоже с сольным вокалом. Цель на эту «Фесту» – конечно, первое. «Давай Гран-при», – подсказывают студенту друзья. Но борьба за победу не мешает конкурсантам помогать друг другу. Так, Михаил появится на сцене еще раз, но уже для того, чтобы поддержать другую вокалистку, первокурсницу института культуры Ксению Немешаеву. Ксения в соло-номинации исполнит песню «Однажды в декабре» из мультфильма «Анастасия» – и в музыкальном проигрыше Михаил станет для начинающей артистки партнером по вальсу.

– Очень сильно переживаю, потому что в исполнении сольных песен опыта нет, раньше я выступала только с ансамблем, – говорит Ксения. – Но думаю, что справлюсь, хотя бы как новый опыт это будет замечательно. Наверное, особенность номера просто в моем отношении к композиции, потому что она нежная, красивая, и что-то в ней откликается именно мое, личное.

Михаил Карепов уверен, что сценический формат облегчит выступление:

– Конечно, очень сложно передать эмоции зрителю, но эта «Феста» проходит в офлайн-режиме, мы увидим зрителей, увидим их эмоции, и, возможно, нас это подзарядит и даст положительный настрой, и нам будет проще. Когда идет отклик из зала, намного легче выступать, уходит сразу все стеснение и волнение.

Все по плану

Авторская и бардовская песни, битбокс, театр малых форм – в каждом из восьми творческих направлений участники могут выбрать профиль для своего хобби. Ксения Дорогина из Алтайского государственного института культуры выбрала «Художественное слово».

– Я на самом деле художественным чтением занимаюсь давно, еще со школы, и знаю одно очень хорошее стихотворение Роберта Рождественского «Необитаемые острова». Оно про любовь – все люди по-разному ее проживают, в разном возрасте, – рассказывает Ксения. – По сути, я готовилась читать это стихотворение все школьные годы. Я повзрослела, переросла какие-то моменты и решила, что от души буду читать именно его на конкурсе.

А Галина Гряникова готовилась вместе со своим коллективом – ансамблем танца «Родники» Алтайского госуниверситета.

– Это моя пятая «Феста», для меня юбилейная, а коллектив принимает участие в фестивале четвертый раз, – уточняет Галина. – Готовились быстро, но мы знали, что будет две «Фесты» в учебный год, поэтому планировали все изначально, и это даже интересно, что за учебный год удалось попробовать себя и в онлайн-фесте, и в стандартном очном формате. Номера абсолютно разные, потому что надо каждый раз удивлять. Мы исполняем народную хореографию не только в ее русском варианте: на декабрьскую «Фесту» у нас были представлены другие народности, например, таджикский танец, английский в стиле паваны. А сейчас мы показываем русские танцы.