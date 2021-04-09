Куда сходить в Барнауле в выходные дни? Публикуем афишу мероприятий

Выставки

Выставочная площадка Краеведческого музея (ул. Ползунова, 39, тел. 50-77-24).

До 30 мая – выставка «Рукоделие – связь времен» творческого объединения из г. Бийска «Куклы «Берегини». Сообщество участвует в ярмарках, выставках, народных праздниках, фестивалях, хороводах, проводит хороводно-игровые программы, свадебные обряды, организуют выставки кукол в народной одежде, устраивают фотосессии в народных костюмах.

Галерея «Турина гора» (ул. Димитрова, 85а, тел. 36-98-70).

До 10 апреля – выставка «Лучше гор могут быть только горы» (6+). Выставка памяти большого алтайского художника, педагога Владимира Кикотя. В экспозиции представлены работы автора, написанные в разное время, в том числе пленэрные этюды. Картины предоставлены семьей художника, а также взяты из музейных и частных коллекций.

Арт-галерея «Бандероль» (ул. Пролетарская, 139, тел. 22-61-02).

До 7 апреля – выставка Ирины Савельевой «Вдохновение» (6+). Ирина – многогранный художник. Сейчас она трудится над масштабными проектами: расписывает стены, наносит декоративную штукатурку, создавая лепнину и расписывая ее в уникальном стиле. Работы сильны: детально проработанные, многослойные, глубокие. А еще они сказочные, фантазийные, добрые, автору удается передать движение даже в статичных изображениях. Экспозиция будет интересна не только ценителям искусства, но и дизайнерам интерьеров.

Галерея «Республика ИЗО» (пр. Космонавтов, 6г, тел. 8-996-303-47-59).

До 9 мая работают четыре выставки:

«Внутренний мир и цветы» Екатерины Густовой (г. Санкт-Петербург),

персональная выставка Анастасии Шангиной,

«Быть собой…» Маргарита Рохлинй (Лепиловой),

«Teste-графика» (Ольга Попова, Иван Быков, Виолетта Метелица, Инга Бутина, Сергей Латкин, Вера Санникова, Николай Коротков, Алексей Чеканов).

Музеи

Государственный музей истории, литературы, искусства и культуры Алтайского края (ул. Л. Толстого, 2, тел. 24-47-71).

До 9 мая – юбилейная выставка Веры Санниковой «Мир, что сердцу дорог» (6+). В экспозиции – станковые живописные и графические работы, а также ее театральные эскизы. В них ярко проявляются специфические черты манеры автора – подчеркнутая декоративность, динамика и имеющий самостоятельное образное значение свет превращают произведения в своеобразный двухмерный спектакль.

До 11 апреля – выставка Анастасии Крыловой «Дыхание весны» (6+). Выпускница Новоалтайского художественного училища сейчас преподает на кафедре рисунка, живописи и композиции Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки (Москва). Анастасия работает в технике масляной живописи, многослойной акварели, акрила и пастели, создает произведения в разных жанрах – лирические пейзажи, изысканные натюрморты, портреты.

Государственный художественный музей Алтайского края (ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-29).

До 18 апреля – персональная выставка живописи В.И. Шипило «Цветотворение» (6+). Мощь и величие гор, тихая безмятежность сада, шум городской суеты – все, что попадает в поле зрения художника, наполняется ясным лирическим звучанием.

До 2 мая – выставка «Великие Маковские» (6+), посвященная 175-летию В.Е. Маковского (1846-1920) в рамках проекта «Выдающиеся юбиляры из коллекции музея».

До 9 мая – выставка «Модные акценты. Русский портрет XVIII-XIX вв.» (6+). В экспозиции – работы известных художников, истории моделей которых неизвестны.

До конца года – выставка русских народных художественных промыслов (104 предмета) из фондов музея «Сделано в России» (6+).

Алтайский государственный краеведческий музей (ул. Ползунова, 46, тел. 63-47-58).

До 25 апреля – выставка «Один день из жизни Старого моста» (6+). Представлены работы современного художника-графика, члена Союза художников России Юрия Гребенщикова. Все они выполнены в разных техниках, но объединены одной темой, одним инженерным сооружением – Старым мостом через Обь.

Планетарий (пр. Сибирский, 38, тел. 61-10-65)

10 апреля, суббота

«Хрумка и волшебная ракета» (6+) – 11.00.

«Космонавтика для детей» (12+) – 13.00.

«Внеземные миры. Путешествие за пределами Солнечной системы» (12+) – 15.00.

11 апреля, воскресенье

«Гришка-космонавт» (6+) – 11.00.

«На голубой планете» (6+) – 13.00.

«Удивительное путешествие по Солнечной системе» (12+) – 15.00.

Театры

Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина (ул. Молодёжная, 15, тел. 36-97-13).

9 апреля, пятница

Л. Кегелева. «Танго длиною в жизнь» (музыкальная шутка, 16+) – 18.30.

10 апреля, суббота

И. Бунин. «Темные аллеи» (драма, 18+) – 17.30.

11 апреля, воскресенье

А. Галин. «Ретро» (комедия, 12+) – 17.30.

М. Булгаков. «Театральный роман» (черная комедия, 16+) – 17.30.

Алтайский государственный музыкальный театр (пр. Комсомольский, 108, тел. 50-50-85).

9 апреля, пятница

«Летучая мышь» (оперетта, 12+) – 18.30.

10 апреля, суббота

«Беда от нежного сердца» (водевиль, 12+) – 17.00.

Молодежный театр Алтая (пр. Калинина, 2, тел. 50-35-04)

9 апреля, пятница

П. Вюлленвебер. «Временно недоступен» (семейная история, 12+) – 18.30.

10 апреля, суббота

«Емеля» (скоморошина, 6+) – 12.00.

У. Шекспир. «Гамлет» (трагедия, 16+) – 17.00.

11 апреля, воскресенье

«Золушка» (романтическая история, 6+) – 12.00.

К. Марашевский. «Камедыя» (комедия, 12+) – 17.00.

15 апреля, четверг

А. Островский. «Гроза» (драма, 16+) – 18.30.

Театр кукол «Сказка»

(пр. Ленина, 19, тел. 50-20-90)

10 апреля, суббота

«Гусенок» (сказка, 3+) – 11.00.

«Кто сидит в пруду?» (театр на подушках, 2+) – 11.30, 12.30, 16.00.

11 апреля, воскресенье

«Теремок» (сказка, 3+) – 11.00.

«Времена года» (театр на подушках, 2+) – 11.30, 12.30.

Кинопремьеры

С 8 по 14 апреля

«100% волк» (Австралия, Бельгия, мультфильм, 2D, 6+) – «Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Галактика».

«Мортал Комбат» (Австралия, США, боевик, 2D, 18+) – «Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Галактика».

«Будь моим Кириллом» (Россия, комедия, 2D, 16+) – «Европа», «Огни», «Арена», «Галактика».

«Кинотеатр кошмаров» (США, ужасы, 2D, 18+) – «Арена», «Галактика».

«Уроки фарси» (Россия, Германия, Беларусь, драма, 2D, 16+) – «Арена», «Галактика».

Время сеансов в указанный период можно уточнить на сайте сети «Киномир».