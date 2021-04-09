Пожароопасный сезон начался в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал Постановление «О начале пожароопасного сезона 2021 года». Документ вступает в силу 9 апреля.
Такое решение принято на уровне краевого Правительства в связи со сходом снежного покрова и повышением пожарной опасности в лесах.
В Минприроды региона напомнили, что согласно пункта 8 Правил пожарной безопасности в лесах, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614, в этот период запрещается:
К лицам, игнорирующим Правила пожарной безопасности в лесах, будут применяться меры в соответствии со статьей 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. При наличии признаков состава преступления наступает уголовная ответственность, предусмотренная частью 1 и частью 2 статьи 261 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности».