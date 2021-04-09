Пожароопасный сезон начался в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал Постановление «О начале пожароопасного сезона 2021 года». Документ вступает в силу 9 апреля.

Фото: Минприроды Алтайского края

Такое решение принято на уровне краевого Правительства в связи со сходом снежного покрова и повышением пожарной опасности в лесах.

В Минприроды региона напомнили, что согласно пункта 8 Правил пожарной безопасности в лесах, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614, в этот период запрещается:

разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления;

бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

применять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;

заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

К лицам, игнорирующим Правила пожарной безопасности в лесах, будут применяться меры в соответствии со статьей 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. При наличии признаков состава преступления наступает уголовная ответственность, предусмотренная частью 1 и частью 2 статьи 261 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности».