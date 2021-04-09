Рассказываем о погоде в Барнауле в выходные дни

09 апреля 16:49 2021

Теплые без осадков нерабочие дни обещают синоптики жителям столицы Алтайского края.

Фото: pixabay.com

10 апреля 2021 года

Ночью

Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура -2…-4 градуса.

Днём

Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура +8…+10 градусов.

11 апреля 2021 года

Ночью

Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура -2…-4 градуса.

Днём

Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура +9…+11 градусов.