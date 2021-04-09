Рассказываем о погоде в Барнауле в выходные дни

Теплые без осадков нерабочие дни обещают синоптики жителям столицы Алтайского края.
10 апреля 2021 года
Ночью
Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура -2…-4 градуса.
Днём
Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура +8…+10 градусов.
11 апреля 2021 года
Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура -2…-4 градуса.
Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура +9…+11 градусов.