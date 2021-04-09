В Барнаул привезли все 300 лодок для проведения этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Лодки изготовлены португальской компанией Nelo и польской фирмой Plastex, все модели одобрены Международной федерацией каноэ (ICF) для использования на международных соревнованиях.

На этой неделе в Барнаул прибыла четвертая фура с байдарками и каноэ, предназначенными для проведения барнаульского этапа Кубка мира и отбора гребцов на Олимпиаду в Токио. В краевую столицу доставили все 300 судов, приобретенных на средства Фонда поддержки олимпийцев России, пишет пресс-служба региона.

Предоставление лодок всем участникам соревнований было одним из условий проведения Кубка мира в Сибири, так как свои суда спортсмены не успевали привезти из венгерского города Сегед. Часть судов после проведения Кубка мира останется на Алтае, а остальные передадут сборным командам России по гребле на байдарках и каноэ.

Напомним, второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет с 20 по 23 мая 2021 года. Впервые в России состоятся соревнования столь высокого уровня по гребле — в Барнауле разыграют шесть олимпийских лицензий на Игры в Токио, а также медали в 38 видах программы. Алтайский край выиграл право провести этап Кубка мира, конкурируя с городами пяти стран Западной Европы. Это будет спортивный турнир самого высокого уровня за всю историю Алтайского края. Прямые трансляции с барнаульского гребного канала будут вести телекомпании «Матч-ТВ» и EuroSport в 160 стран мира.