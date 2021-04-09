В Барнауле на реконструкцию закрывается краеведческий музей

Демонтаж экспозиций начнётся 19 апреля 2021 года. Но посетителей в музее ждут до 9 мая включительно.

Фото: Алтайский государственный краеведческий музей

Масштабная реконструкция, которая займет не один год, будет в основном корпусе на Ползунова, 46 в Барнауле. Пока Алтайский государственный краеведческий музей будет работать для всех желающих посмотреть на экспонаты с с 9:30 до 19:00 со среды по воскресенье включительно. Музей также запускает новый формат экскурсий, которые будут проходить под общим слоганом — «Краеведческий Iʹll be back».

Заключительные экскурсии будут проходить в четырёх залах: археологии, горнозаводского производства, гражданской войны и этнографии. Посетителям расскажут о личной жизни изобретателя Ползунова, прощальном бенефисе машины Ползунова, мутном прошлом Алтая, о скифах, брутальных неандертальцах, чем Соболь слабее Орла. Экскурсии будут проходить с 14 по 18 апреля. Подробное расписание можно посмотреть на сайте музея.

Отметим, что масштабная реконструкция пройдет по нацпроекту «Культура» — на эти цели выделят 257 млн рублей.