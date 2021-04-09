Выставка мёда открылась в Барнауле

Она будет работать до 18 апреля 2021 года ежедневно с 10:00 до 18:00.

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Барнаульцы смогут посетить выставку-ярмарку ﻿меда и пчелопродукции «Здоровье горожанина» на площади им. А. Д. Сахарова.

Свою продукцию для гостей и жителей Алтайского края представят 17 пчеловодов из 12 районов региона. На ярмарке предлагают разнообразные сорта меда — луговой, таежный, горный и другие, а также полезные пчелопродукты — пыльца, перга, прополис.

Для пчеловодов края будет представлен пчелоинвентарь — ульи, ножи, вощина, рамки, тара для меда и многое другое от двух алтайских производителей и компании из Республики Польша, пишет пресс-служба администрации города.