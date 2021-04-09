Жители Барнаула смогут посетить продовольственные ярмарки

В грядущую субботу горожане вновь смогут приобрести продукцию алтайских производителей.

Фото: pixabay.com

10 апреля 2021 года с 10:00 до 14:00 в Барнауле будут продавать рыбу, молочную продукцию, кондитерские и хлебобулочные изделия, яйцо и мясо птицы, крупы и сахар, овощи и фрукты, масло растительное и прочие продукты.

Ярмарочные площадки будут размещены по следующим адресам:

Индустриальный район

ул. Балтийская, 116;

м/р Новосиликатный — ул. Новосибирская, 16в.

Ленинский район

п.Научный городок, 31

Октябрьский район

проспект Ленина, 152;

ул. Титова, 9.

Центральный район

с. Лебяжье — ул. Центральная, 65а;

м/р Затон — ул. Водников, 11.

Покупателей просят соблюдать масочный режим.

Телефон для справок: 37-04-64.