Жители Барнаула смогут посетить продовольственные ярмарки

В грядущую субботу горожане вновь смогут приобрести продукцию алтайских производителей.
10 апреля 2021 года с 10:00 до 14:00 в Барнауле будут продавать рыбу, молочную продукцию, кондитерские и хлебобулочные изделия, яйцо и мясо птицы, крупы и сахар, овощи и фрукты, масло растительное и прочие продукты.
Ярмарочные площадки будут размещены по следующим адресам:
Индустриальный район
Ленинский район
Октябрьский район
Центральный район
Покупателей просят соблюдать масочный режим.
Телефон для справок: 37-04-64.