Миллиардом больше: налоговые операции станут проще

Об итогах прошлой декларационной кампании и новшествах нынешней рассказали в региональном управлении ФНС. В какой сфере больше всего миллиардеров, как цифровизация упрощает камеральную проверку и какова судьба вычета на фитнес, разбираемся со специалистами.

Коллаж: Александр Ермолович

Больше миллиона

Все, кто получали в 2020 году какой-либо доход, будь то от сдачи жилья, выигрышей более 15 тыс. руб. или предпринимательской деятельности, обязаны до 30 апреля предоставить информацию об этом в налоговые органы. Сделать это можно как при личном посещении, так и направить по почте, но удобнее всего – в личном кабинете на сайте налогоплательщика.

В рамках действующей кампании в УФНС Алтайского края поступило 93 тысячи деклараций формы 3-НДФЛ. Это чуть меньше половины, если учитывать, что по итогам прошлого года зафиксирована 201 тысяча деклараций. Рост к уровню 2019 года составил 37%.

– На рост повлияли в том числе фейковые декларации (с суммой заявленного вычета по несуществующим расходам), – отметил руководитель УФНС по Алтайскому краю Юрий Куриленко. – В прошлом году распространялась ложная информация о возможности получения вычета по расходам на пенсионное страхование в ПФР. Таких деклараций было заявлено около 25 тысяч (12%).

По итогам декларационной кампании за 2019 год семь налогоплательщиков зафиксировали доход более 1 млрд руб., что в 2,3 раза превышает показатель прошлого года. Преимущественно это барнаульцы. «В числе миллиардеров не те бизнесмены, которые на слуху в СМИ», – пояснил Куриленко.

Двое из этой семерки разбогатели на акциях. Остальные заработали на оптовой торговле мясом, сахаром, производстве сыра, переработке и консервировании рыбы. Руководитель регионального УФНС отметил, что речь идет о валовом доходе, то есть общей сумме выручки. А за вычетом расходов к налогообложению может подлежать 300 тыс. руб.

Миллионеров тоже зафиксировано больше на 16%, но в основном представители данной категории получили доход свыше 1 млн руб. с продажи недвижимого имущества.

С 2021 года доходы россиян, зарабатывающих больше 5 млн руб. в год, облагаются по повышенной ставке в 15%. Полученные средства пойдут на лечение тяжелобольных детей. По словам Юрия Куриленко, счет активный, туда уже поступило несколько сумм, но делать выводы пока рано. Если сравнивать с прошлой декларационной кампанией, то под данную категорию налогоплательщиков подходит порядка 500 жителей Алтайского края.

Итоги декларационной кампании 2020 года в Алтайском крае:

Доходы от 100 до 500 млн руб – 42 человека

Доходы от 500 млн до 1 млрд руб – 6 человек

Доходы от 1 млрд руб и выше – 7 человек

Беззаявительный характер

Из новшеств нынешней декларационной кампании – налоговым органам предоставлено право бездокументарной камеральной проверки.

– В текущем году мы в «бездекларационном» порядке будем проводить налоговую проверку в отношении доходов граждан за 2020 год от продажи или полученного в результате дарения недвижимого имущества, – отметил Юрий Куриленко.

Напомним, в результате реализации недвижимости, находящейся в собственности менее обозначенного срока, необходимо заплатить налог на доход. Однако не все добросовестно предоставляют декларацию. По новым правилам, налоговые органы самостоятельно, на основании имеющихся у них данных из Росреестра, банка, проведут документальную проверку и начислят соответствующие суммы налогов. При этом УФНС обязано уведомить об этом налогоплательщика заказным письмом по почте. По закону уведомление считается врученным в течение шести дней.

Юрий Куриленко напомнил, что срок декларационной кампании распространяется на предоставление сведений о доходах, вычеты можно заявить в конце года. Фото предоставлено УФНС по Алтайскому краю

Еще одно новшество – в форму декларации включено заявление о возврате излишне уплаченного НДФЛ и предоставление отдельного заявления на вычет не требуется. Традиционно камеральная проверка длится три месяца с момента получения заявления на вычет. Новые правила должны сказаться на сокращении сроков принятия решения.

Однако, как мы уже сообщали, 20 марта законодатели одобрили в первом чтении еще более упрощенный порядок оформления имущественных, социальных и инвестиционных вычетов. По новым правилам физлица смогут возмещать налог без составления декларации 3-НДФЛ и предоставления документов, подтверждающих право на вычет. Достаточно будет заполнить заявление, указать в нем банковские реквизиты, на которые нужно перевести средства, и оно будет сформировано автоматически. Автоматизированная система ФНС обработает информацию, обратившись к необходимым источникам, таким как Росреестр, банк, выдавший ипотеку.

Таким образом УФНС продолжает курс на проактивное действие в отношении налоговых вычетов, с использованием банков данных по чекам, которые налогоплательщик концентрирует в личном кабинете. К примеру, вычеты на приобретение лекарств можно получить при предъявлении платежных документов – необходимо сканировать чеки и сохранять их в личном кабинете. При наличии заявления сравнивается сумма НДФЛ и насчитывается сумма возврата.

Сохраняйте чеки

Также ожидается, что в скором времени законодатели примут налоговый вычет на фитнес, который позволит вернуть часть расходов, потраченных на занятия спортом. Как на себя, так и на детей.

– Этот вычет будет применяться в совокупности с другими социальными вычетами и ограничен общей суммой расходов в 120 тыс. руб., – пояснила начальник отдела налогообложения доходов физических лиц УФНС России по Алтайскому краю Ирина Смирнова. – Мы рекомендуем при наличии данного вида расходов уже сегодня собирать платежные документы, иметь на руках договор об оказании услуг, чтобы в следующем году заявить на вычет.

Правительство должно утвердить порядок и перечень организаций, за платные занятия в которых можно будет получить налоговый вычет.