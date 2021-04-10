Плюсы и минусы новых правил сдачи экзаменов на права

С 1 апреля изменились правила проведения экзамена на право управления транспортными средствами. О плюсах и минусах нововведения, об уровне подготовки будущих водителей в автошколах мы поговорили с руководителем Барнаульского центра высшего водительского мастерства Ларисой Мищенковой, начальником РЭУ ГИБДД УМВД России по городу Барнаулу Алексеем Брютовым и курсантом одной из барнаульских автошкол Сергеем Устиновым.

Фото Андрея Чурилова

Правильный вектор

– Усложняют или упрощают работу автошкол и возможность сдать или не сдать экзамен для курсантов изменения в регламенте проведения экзамена на право управления автомобилем?

– Мы реагируем на изменения спокойно, так как в нашей работе они идут постоянно, – рассказывает Лариса Мищенкова. – Сложность вступивших в силу 1 апреля изменений в том, что нам, а главное курсантам, не дали времени на адаптацию к новым требованиям. Например, мы должны были выпускать группу, которая успевала сдать экзамены по старому регламенту, и одновременно с этой группой выходила на обучение новая группа курсантов по новому регламенту. А это разные фигуры, которые необходимо выполнять, разные техники заезда, другая разметка, а автодром один. Люди, которые учились по старому регламенту и не сдали с первого раза практическую часть экзамена, а такие курсанты есть в каждом наборе, – сегодня уже должны сдавать экзамен по новым требованиям, а они к этому не готовы. Значит, будут вынуждены дополнительно платить деньги за дополнительные уроки вождения. Внесенные изменения в правила поднимают градус и без того высокой стрессовой нагрузки на курсантов во время экзамена. А еще на месте привычного инструктора будет сидеть инспектор ГИБДД. Есть ряд других моментов. Например, как проводить экзамен на реальных городских улицах в зимний период? Где взять дорожную разметку? Потребует каких-то усилий обеспечить соответствие места для приемки практического экзамена к требованиям по организации дорожного движения.

Тем не менее, я уверена, что внося эти изменения, МВД выбрало правильный вектор в повышении уровня подготовки водителей. С какой мотивацией человек приходит в автошколу? Чтобы получить права. Его цель – сдать экзамен, и он начинает требовать такой подход к обучению от автошколы. А так как клиент всегда прав, автошколы зачастую идут навстречу. Отсюда езда по маршруту, на котором будет сдаваться экзамен, отсюда все эти ярлычки и меточки на зеркалах. Мотивационная составляющая не та. Очень важно эту мотивационную составляющую направить в правильное русло. У человека должно быть желание научиться ездить.

По новому регламенту предусмотрено всего два экзаменационных этапа: теория и вождение, которое объединит площадку с городом. Второе важное изменение касается маршрутов, по которым проходит практическая часть экзамена в городе. Решено отказаться от использования стандартных экзаменационных маршрутов. Теперь будет утверждаться лишь перечень улиц и проспектов, на которых допускается проведение экзамена. Сам же маршрут каждый раз будет меняться – его будет определять экзаменатор прямо во время движения. В новом регламенте ошибки при вождении разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок. Как и ранее, экзамен считается проваленным при получении 5 штрафных баллов.

Все у вас получится

– Один из плюсов нового регламента в том, что сократилось время административных процедур, связанных с получением права на управление транспортным средством, – считает Алексей Брютов. – Это произошло за счет того, что убрали экзамен по первоначальным навыкам вождения на закрытой площадке. На этот экзамен каждого кандидата в водители уходило порядка 15 минут, но пока вся группа не сдаст экзамен на площадке, сотрудник для приема экзамена в условиях города не выезжал.

Еще один положительный момент, что автошколы должны обратить более пристальное внимание на качество подготовки кандидатов в водители, потому что изменились требования к навыкам вождения, которые мы будем проверять в ходе проведения экзаменов. Если раньше на автодроме элементы выполнялись по ранее заученным траекториям, размеченным вешками, конусами, разметочными стойками, то сейчас эти элементы будут выполняться в условиях реального дорожного движения, по дорожной разметке.

Когда кандидат в водители оканчивает автошколу и сдает внутренний квалификационный экзамен, ему выдают документ, который называется «Свидетельство о профессии», именно по той категории, по которой он обучался. Но он должен пройти квалификационный экзамен, то есть получить допуск к управлению транспортным средством. Экзамен – это практическая проверка знаний, которые курсант получил в результате обучения. Ни больше ни меньше. И бояться сдачи экзаменов по новой процедуре кандидатам в водители не надо. Потому что все навыки в автошколе им дали. Главное – не волноваться, слушать и выполнять команды инспектора. И все получится.

Первые группы

Сергей Устинов учится в автошколе с начала марта. Пока его группа изучает теорию.

– Были промежуточные экзамены, пока все нормально, – рассказывает курсант. – С 19 апреля начнется практическое вождение. Почти месяц по полтора часа в день. Нас уже предупредили, что сдавать экзамены будем по новым правилам. Я в первую группу не попал, набор тогда уже закончился, расстроился было, что время потерял, а сейчас, наоборот, рад. На автодроме уже по новым требованиям разметка сделана, и весь курс практического вождения нацелен на новые правила. Экзамен в мае. Надеюсь сдать с первого захода. Иначе зачем я учусь?