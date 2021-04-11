Алтайские каратисты завоевали две золотые и три серебряные медали на первенстве России

Со 2 по 7 апреля 2021 года в Орле проходили соревнования, в которых принимали участие более 2000 каратистов из 56 регионов России.

Спортсмены сборной Алтайского края в разделе ограниченный контакт были представлены на первенстве России воспитанниками спортивной школы «Рубин» (руководитель А.В. Ельников). В общей сложности они завоевали 5 медалей: две золотые и три серебряные.

Одна из золотых медалей на счету Маргариты Сварчевской (тренер А.А. Пшеницын). Она одержала победу в разделе санбон кумитэ до 60 кг среди юниорок 16−17 лет. Грамотно выстроенная тактика и хорошая техника Маргариты не оставили никаких шансов противникам. Все четыре поединка она закончила с хорошей разницей в счете.

Второе золото в активе сверстницы Маргариты Дарьи Копыловой (тренер В.А. Томас), которая в очередной раз доказала, что по праву считается одной из сильнейших спортсменок Алтайского края. Эта медаль была завоёвана в разделе иппон кумитэ в абсолютной весовой категории.

Ещё один воспитанник Вадима Томаса — Никита Кудрявцев — стал серебряным призером первенства России среди юношей 12−13 лет (вес до 55 кг) в разделе санбон кумитэ. Никита впервые выступал на первенстве России, что делает его результат особенно ценным.

Вторую медаль на этом первенстве, на этот раз серебряную, Дарья Копылова, завоевала среди юниорок 16−17 лет в разделе ката ренгокай.

Третья наша медаль — командная. Её принесли Алтайскому краю в соревнованиях по ката среди спортсменок 16−17 лет Карина Мешалкина, Маргарита Сварчевская и Дарья Копылова.

По результатам первенства четверо наших спортсменов получили право участвовать в первенстве мира по всестилевому каратэ, которое пройдёт в Турции в ноябре 2021 года года, пишет «Алтайский спорт».