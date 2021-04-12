Алтайские инваспортсмены завоевали 22 медали на чемпионате России по плаванию

Команда Алтайского края заняла второе командное место.

Фото: Алтайский спорт

С 5 по 10 апреля 2021 года в Уфе проходил чемпионат России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в 50-метровом бассейне. Участие в соревнованиях приняли 254 спортсмена из 39 регионов России. Алтайский край представляли пловцы из Бийска — воспитанники заслуженного тренера России Елены Соколовой.

По итогам турнира команда Алтайского края завоевала второе место. На её счету 12 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых.

Семь раз на первую ступень пьедестала почёта поднимался Роман Жданов. Он выиграл соревнования в своем классе в плавании на 50 метров на спине, вольным стилем и брассом, а также первенствовал на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем, победил в комплексном плавании на 150 метров и комплексной эстафете 4×50 метров.

В эстафете его партнерами были Юрий Лучкин, Артур Кубасов и Вадим Мелехин.

При этом Роман установил новые рекорды Европы на спине и комплексным плаванием, а также рекорд России в плавании на 50 метров брассом.

Кроме Романа Жданова золотые медали чемпионата страны завоевали Егор Ефросинин (200 метров — комплекс, 50 метров — баттерфляй, 100 метров — брасс) и Алексей Ганюк (100 метров — спина, 200 метров — комплексное плавание). На дистанции 100 метров брассом Егор Ефросинин победил с новым рекордом России.

Серебряные медали: Юрий Лучкин (200 метров — комплекс, 100 метров — брасс), Артур Кубасов (50 метров — вольный стиль) Егор Ефросинин (50 метров — вольный стиль), Алексей Ганюк (100 метров — брасс).

Бронзовые медали: Артур Кубасов (50 метров — баттерфляй, 100 метров — вольный стиль), Алексей Ганюк (100 и 400 метров метров — вольный стиль), Юрий Лучкин (100 метров — спина),

В Минспорта региона отметили, что плавание является вторым видом спорта по количеству разыгрываемых медалей на XVI Паралимпийских играх в Токио. Всего будут определены владельцы 540 комплектов медалей, из которых пловцы разыграют 146 комплектов.