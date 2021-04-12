Барнаулец пытался продать планшет, но нарвался на мошенников

Злоумышленники украли у доверчивого горожанина 12 тысяч рублей. Он обратился в полицию.

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Правоохранителям житель Барнаула 1982 года рождения рассказал, что на сайте бесплатных объявлений выставил на продажу графический планшет за 4 тысячи рублей. Вскоре ему написала незнакомая девушка, которая хотела купить товар, но в связи с тем, что находится в посёлке, хотела бы оформить доставку курьером. Она сказала, что оформит доставку и оплатит курьера, но для подтверждения необходимо ввести по ссылке номер банковской карты. Перейдя по ссылке, мужчина проделал все операции, однако девушка заявила, что подтверждение не прошло и необходимо заново заполнить данные. В результате всех действий у заявителя списалась с карты вся сумма.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с банковского счёта», пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.