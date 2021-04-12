В Алтайском крае спасли десять рыбаков, которые из-за подъёма воды не могли вернуться домой

Резкий приток талой воды произошёл, пока мужчины рыбачили на Склюихинское водохранилище.

За помощью в службу «112» рыбаки обратились утром 11 апреля 2021 года. По их словам, после рыбалки они попытались вернуться к оставленным неподалёку автомобилям, но выяснили, что уровень воды повысился, из-за чего дорога оказалась подтоплена.

В «заточении» оказались 10 человек. Трое из них выбрались на резиновой лодке, 7 человек перевезли прибывшие инспекторы ГИМС.

Эвакуация завершилась успешно. Инспекторы провели с вызволенными из ловушки рыбаками беседу о правилах безопасности при нахождении на водоёмах. Всем и каждому стоит помнить: вода — опасная стихия. Особенно сейчас, в период паводка, колебания уровней и ледоходных явлений, пишет ГУ МЧС России по Алтайскому краю.