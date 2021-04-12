«Динамо» на последней минуте одержало волевую победу над «Ладой»

В 18 туре первенства ПФЛ (группа 4) барнаульское «Динамо» в Тольятти победило местную «Ладу» – 2:1, забив победный гол на последних секундах.

“Динамо-Барнаул” одержало выездную победу. Фото ФК “Лада-Тольятти”.

Это был второй матч динамовцев в первенстве ПФЛ после зимней паузы. В первом, напомним, они уступили «Ладе» из Димитровграда (0:1). Неудачно началась для барнаульцев и эта игра, уже на третьей минуте они оказались в роли догоняющих. Еще до перерыва бело-голубые отыгрались, отличился Александр Худяков. Весь второй тайм динамовцы провели в атаке, и на последних секундах добились своего, молодой нападающий Петр Иванов эффектно с разворота отправил мяч в угол.

13 апреля барнаульцы проведут еще один выездной матч, в Самаре наша команда сыграет с дублем «Крыльев Советов». Начало в 17.00 по барнаульскому времени.