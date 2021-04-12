Дорожники расширяют проезд к ЖК «Адмирал» со стороны ул. Балтийской

7 апреля при участии заместителя председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Ивана Гармата, первого заместителя главы администрации Индустриального района Юрия Асеева, представителей компаний-застройщиков «Союз» и «Вира-Строй», а также руководителей «Алтайдорстроя» состоялось выездное совещание по вопросу улучшения транспортной доступности к жилому комплексу «Адмирал».

Дорожные работы на ул. Балтийской ведутся с применением тяжелой техники. Фото: barnaul.org

Ранее жильцы пяти многоэтажек в комплексе «Адмирал» имели два подъездных пути к своим домам: по Северному Власихинскому проезду и со стороны ул. Балтийской. Сейчас въезд на Северный Власихинский закрыт из-за строительства дороги на этом участке: установлены бетонные ограждающие блоки и дорожные знаки, запрещающие движение.

– Строительство автомобильной дороги по проезду Северному Власихинскому от ул. Попова до ул. Сергея Ускова ведется с 2020 года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», – рассказал Иван Гармат. – Здесь завершено обустройство ливневой канализации, напорных сетей водопровода и электросетей. По техническим причинам работы на некоторое время приостанавливались, но в ближайшее время подрядная организация их возобновит.

Второй подъезд обустраивали компании-застройщики при помощи бетонных плит со стороны ул. Балтийской для обеспечения проезда спецтехники к месту возведения жилкомплекса. Сейчас строительство домов завершено, они введены в эксплуатацию, но несмотря на это участники совещания решили оставить временную дорогу для удобства проезда жильцов к своим многоэтажкам. Более того, принято решение расширить проезжую часть, чтобы снизить плотность движения.

– Чтобы улучшить пропускную способность этого подъезда, сегодня на участке от ул. Балтийской до въезда во двор ЖК «Адмирал» ведутся работы, – добавил Иван Гармат. – Тяжелая техника приступила к выемке намокшего в период весеннего половодья грунта и подсыпке инертными материалами. Работы организованы совместными усилиями строительных организаций. Эта мера, рассчитанная на период активного таяния снега, позволит снизить нагрузку на подъезд со стороны ул. Балтийской. До конца сентября 2021 года строительство дороги по проезду Северному Власихинскому завершится. В проезде положат асфальтобетонное покрытие, установят тротуары, бортовые камни и оборудуют систему освещения.