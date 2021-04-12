Как известный барнаульский футболист начинает тренерскую карьеру

Иван Старков в 2000-е был одним из самых известных воспитанников барнаульского футбола. В родном клубе он дебютировал только в конце карьеры, завершив которую, сразу же начал работать детским тренером, а в прошлом году уже всерьез взялся за взрослых, возглавив тренерский штаб «Темпа». Сейчас Иван готовит команду к дебюту в третьем дивизионе.

Иван Старков – главный тренер ФК “Темп”. Фото Ярослава Махначёва.

Только вперед

– Иван, как идет подготовка к старту турнира?

– Завершили первый сбор, было по две тренировки в день. Нагрузки серьезные, многие из наших футболистов с такими и не сталкивались. С утра бегали кроссы, занимались в тренажерном зале, работали над функциональной подготовкой, растяжкой. Вечерами – игровые и беговые тренировки с мячами. На ноутбуке в специальной программе рисовал упражнения, отправлял их в группу команды в месенджер, чтобы у футболистов была возможность все изучить, не тратить время на лишние объяснения во время занятия. Сейчас «Темп» участвует в турнире памяти Фомичева, это второй этап подготовки. Задачи обязательно победить нет, главное – наиграть связи. У нас сложился дружный коллектив, я набирал футболистов не только по игровым качествам, но и по человеческим. В спорте 30-40% успеха зависит именно от атмосферы в команде.

– Задача на дебютный сезон в третьей лиге какая?

– У меня всегда одна цель – первое место, а там как сложится. Меня удивляют люди, которые говорят: «Поиграйте сначала лет пять-десять, потом только будете наравне с нами». Почему надо ждать, если мы можем решать задачи уже в первые годы? Запоминается клуб не количеством лет, а игрой и результатом. Конечно, не замахиваемся сразу на невозможное, но развитие должно быть постоянным. Будем стремиться играть в комбинационный атакующий футбол. План «Б», конечно, тоже есть, но придерживаться будем тактики, о которой уже сказал. В России команды привыкли сидеть в обороне, ловить шанс на контратаке. Надо менять менталитет, если футболист будет понимать, кто команда способна выиграть каждый матч, забивая много голов – по-другому будут и игры складываться. Понимаю, что есть риск, но в этом я вижу возможность для прогресса игроков.

– Команды, за которые ты выступал, играли в такой футбол?

– Так было при Славолюбе Муслине в «Локомотиве». Много забивали, была беспроигрышная серия матчей в 17. Потом уступили в Кубке УЕФА, и его уволили. Я видел, какой кайф от футбола получали игроки, а не мучились. Лучшие клубы Европы так играют, почему нам не попробовать? Болельщики, идя на матчи «Темпа», должны понимать, что увидят красивый футбол, много опасных моментов, а не безадресные передачи вперед и борьбу на каждом метре.

В 2020 году ФК “Темп” стал победителем чемпионата краевой федерации футбола и дошел до финала Кубка края. Фото Ярослава Махначёва.

Учиться не зазорно

– Как идет твое тренерское обучение?

– В процессе. В прошлом году получил лицензию «С». Через год, осенью, поеду учиться на категорию «B», раньше нельзя, таков регламент. Потом будет категория «А». Ну и никто не отменял самообучение. Тренеру нужно учиться всегда, хоть тебе 35 лет, хоть 70.

– Ты как-то говорил, что конспектировал тренировки в «Локомотиве» за Юрием Семиным. Пользуешься?

– И не только за Семиным. С 18 до 23 лет я вел конспекты за всеми тренерами, с которыми работал – Семиным, Муслиным и немного за Бышовцем в «Локомотиве», за Божевичем в «Амкаре». Сама подготовка, в принципе, не меняется, разница в деталях – скорости, времени, интенсивности и т.д. Считаю, тренеру нужно что-то черпать у коллег, не думаю, что это зазорно. Не скрываю, что беру что-то от лучших тренеров России или Европы. Но не копирую, а подстраиваю под свои задачи.

– Что сёминского есть в подготовке «Темпа»?

– В основном беговая программа, благодаря которой в те годы «Локо» здорово выглядел. Я адаптировал ее под себя, добавил в нее элементы с мячом.

– Среди тренеров для тебя есть ориентиры?

– Мне нравится, как работает Леонид Слуцкий – хоть в ЦСКА, хоть в «Витессе», хоть в казанском «Рубине» сейчас. В Казани играет мой друг Юрий Дюпин, через него я рассчитываю узнать, как попасть к Слуцкому на стажировку. Сейчас времени нет, у нас своя подготовка, но, думаю, обязательно туда съезжу. Хочу вообще побольше посещать такие стажировки.

Иван Старков – бронзовый призер чемпионата страны в составе «Локомотива», финалист Кубка России в составе «Амкара»

– А в плане общения с коллективом тебе ближе Слуцкий или Божевич или, например, Горлукович, у которого ты тоже играл в хабаровском «СКА»?

– Слуцкий и Божевич чем-то похожи в этом плане. Когда тренировка заканчивается, с ними можно поговорить, посмеяться, игрок понимает, что в любое время может подойти, что-то спросить. Но на тренировках при этом все строго. Еще у Божевича нравилось то, что после занятий футболист предоставлен сам себе. Хочешь гуляй, хочешь – отдыхай. Но если на тренировке не выкладываешься, плохо работаешь – в состав не попадешь. А то, что было у Горлуковича, лично для меня не приемлемо. У него в Хабаровске я провел год, который можно засчитывать за пять.

– У каждого футболиста, игравшего у Горлуковича, есть своя история. Жду твою.

– Помню первый день на сборах. Приехали в Турцию, я только перешел из «Амкара» в хабаровский «СКА». Там играли мои друзья Сергей Нестеренко и Костя Гарбуз. Думал, с ними посидеть в холле отеля, поговорить. Но они спать ушли, мол, вечером тренировка. Я еще удивился такому, а вечером понял, в чем дело. На занятии играем в квадрат, я прокидываю мяч между ног у Романа Пиюка и тут же получаю удар по ногам такой силы, что встать не могу. В «Амкаре» сразу бы подбежал доктор, а тут я только услышал матерный крик: «Унесите его с поля, пусть там валяется». На тренировках боялись упражнений один в один. Если атакующий игрок проходил защитника, тот получал втык от Горлуковича, поэтому защита делала все, чтобы не пропустить – разрешались и удары по ногам, и жесткие подкаты. Наш защитник Дадаш Казиханов, который и в барнаульском «Динамо» какое-то время играл, на такой тренировке связки порвал.

– Давай тогда для контраста – лучшая шутка от Божевича?

– Да много всего было, перед каждой тренировкой знали, что что-то расскажет, пошутит. У нас была задержка по зарплате, напряженная атмосфера, он приходит и говорит: «У вас жены про деньги спрашивают, а с меня бывшая супруга алименты трясет, мне каково?». Все посмеялись и пошли тренироваться.

Иван Старков – финалист Кубка России в составе “Амкара”. Фото РИА “Новости”

Свой выбор

– Детей в «Темпе» ты все тоже тренируешь?

– Да, совмещаю. Поначалу тяжело было переключаться, сейчас научился. К детям нужен другой подход. Бывает, у меня заканчивается тренировка в школе и тут же начинается занятие у взрослых. Страдать не должны ни те, ни другие.

– Иван, тебе всего 35. Сам же еще мог играть. Не тянет?

– Нет. Мне футболиста в себе убить получилось быстро. В Барнауле в игровом плане мне уже не к чему было стремиться, когда в «Динамо» переходил, понимал, что тут, скорее всего, и буду заканчивать. Когда в команде началась перестройка и всех возрастных игроков попросили на выход, я уже был готов к тренерской работе. Понимал, что чем раньше закончу играть, тем быстрее начну расти как тренер. Буквально через неделю позвонил Олег Киушкин (директор ДЮСШ «Темп» – прим.авт.) и позвал к себе. В прошлом сезоне «Лиги БРО» сыграл в финале за «Темп», будем считать, что это был прощальный матч.

– Вроде бы у тебя были варианты и в Москве?

– Разговоры были, но там мне бы начали говорить, что делать, как работать. Вот сейчас в школе «Локомотива» перестройка, пятерых тренеров, за которыми я следил и которых считал хорошими, убрали. Здесь у меня свобода выбора, сам составляю тренировочный план. Да, есть определенная система, но что именно делать, решаю я. В начале карьеры это очень важно – иметь возможность импровизировать, ошибаться, развиваться.

«Локо» – это мечта

– Ты за «Локомотив» болеешь с 12 лет. Почему именно «Локо»?

– Не знаю. Может быть, от отца перешло, который тоже за железнодорожников болел. Может, потому что Алексей Смертин там играл. Еще отец как-то привез из Барселоны кепку со стадиона «Ноу Камп», показывал видео. С тех пор для меня две главные команды – «Локомотив» и «Барселона».

Иван Старков – болельщик “Локомотива” с детства. Фото sports.ru

– В «Локомотиве» ты все-таки показал не все, на что способен. Почему?

– Не только футбольные причины. Я доволен сезоном с Муслиным, но потом поменялся тренер, пришел Анатолий Бышовец, и молодым стало сложно. Их выпускали на поле только при выполнении определенных финансовых условий с их стороны. Для меня такая ситуация была неприемлема.

– Если тебя лет через пять тебя позовут тренером в систему «Локомотива» или в возрождающийся «Амкар», что выберешь?

– Сложный вопрос. Опять же все зависит от задач, временно с необходимостью сиюминутного результата или на длительный срок. Но «Локомотив», конечно, это мечта. Там я начал играть, выходил на поле с Дмитрием Лоськовым, Маратом Измайловым, Вадимом Евсеевым – да весь состав можно перечислить. Но и в «Амкаре» все было классно – откровенно с не самым сильным составом дошли до финала Кубка России, где 120 минут играл против Игоря Акинфеева, Алана Дзагоева, братьев Березуцких и всех других. Атмосфера в команде была фантастическая, все друг за друга горой. Если отматывать карьеру назад – я ничего бы в ней не поменял.