#КиноБарнаул: обзор сериалов на апрель от «Вечернего Барнаула»

Сериалы в наше время популярны не меньше, а то и больше полнометражных фильмов. И в условиях, когда график кинопремьер не пестрит большими хитами, приятно провести пару свободных вечеров перед телеэкраном и посмотреть самые многообещающие телехиты. Предлагаем вам топ лучших сериалов апреля 2021 года, которые будут доступны на онлайн-платформах и видеосервисах.

«Happy End»

«Happy End», эротическая драма, Россия (18+)

Где смотреть: more.tv, с 1 апреля

В центре сюжета — Лера и Влад, которые в силу обстоятельств оказались одни в Москве. Молодые — та ещё парочка. Она чувственная, отвязная и обожающая сексуальные взгляды. А он замкнутый и рассудительный. Авантюрным героям предстоит зарабатывать на жизнь таким бизнесом, как вебкам, где клиент платит модели за раскрепощённость. Как далеко зайдут Лера и Влад в погоне за прибылью и где та грань, которую переступить молодые люди не готовы.

Спродюсировал проект Вячеслав Муругов, человек стоящий за главными победами «СТС Медиа» — сериалами «Кухня», «Воронины», «Молодежка», «Ранетки», «Папины дочки», «Солдаты» и др. Так же руку с созданию телефильма приложили Сергей Бондарчук и Алексей Киселёв, выступившие ранее генеральными продюсерами сериала «Псих» — недавнего хита more.tv (интернет-площадки «СТС Медиа»). Режиссёром выступил Евгений Сангаджиев, для которого сериал Happy End стал дебютом в полном метре. В ролях Лена Тронина, Денис Власенко, Александр Горчилин, Любовь Толкалина, Лукерья Ильяшенко, Евгения Добровольская, Александра Ребенок и др. Над сценарием вместе с постановщиком работали Владимир Васильев, знакомый по многосерийной ленте «Беспринципные», и Михаил Зубко, работу которого зрители могли оценить по сериалу «Филатов» и фильму «Смертельные иллюзии». Музыкальный ряд для сериала создала Манижа Сангин, чья композиция в марте 2021 года выбрана для участия на конкурсе «Евровидение-2021». Певица выступила также в роли саунд-продюсера.

К созданию проекта подтолкнул рост интереса к вебкам-площадкам, который за время ограничительных мер в пандемию увеличился на 800%. По утверждению продюсеров, телефильм поможет понять, кто эти люди, которые работают веб-моделями и таким образом зарабатывают на жизнь.

Ещё одним направлением сериала станут вопросы личных границ. Создатели обещают, что проект будет изучать «то, о чем все хотят знать, но боятся спросить». Многосерийный фильм посвящен не порноидустрии, а людям, которые из-за жизненных обстоятельств оказались в качестве моделей перед веб-камерой.

«Игрушка для взрослых»

Сериал «Игрушка для взрослых», социальная драма, США (18+)

Где смотреть: more.tv, с 2 апреля

Хейзел Грин мечтала о роскошной и счастливой жизни. Обаятельный миллиардер Бэрон Гоголь казался ей подходящей партией. Но после замужества галантный возлюбленный превратился в настоящего монстра. Одержимый собственной ревностью, он принялся отслеживать и контролировать каждый шаг жены, пользуясь для этого высокими технологиями и психическим подавлением воли. Спустя 10 лет некогда юная красавица превратилась в измученную женщину, забывшую о понятиях свободы и личного выбора. Не желая больше терпеть такую жизнь, она решается на побег. Скоро ей открывается страшная правда: любимый супруг вживил ей в мозг специальный чип, передающий данные о местоположении, мыслях и чувствах. Главная героиня совершает отчаянную попытку спастись, отправившись в маленький родной городок вдали от крупных мегаполисов.

Создатели сериала — Кристина Ли («В поиске»), режиссёры — С. Дж. Кларксон («Декстер», «Банши», «Винил»), Алетеа Джонс («Послания из другого мира», «Куколка») Обещают нам социальную фантастику об отношениях в духе «Человека-невидимки», но более эмоциональной и стильной, с нотками чёрного юмора. Главную роль играет Кристин Милиоти («Как я встретил вашу маму», помимо неё в сериале сыграли Рэй Романо, Нома Думезвени и Билли Магнуссен.

«Змей»

«Змей», драматический триллер, Великобритания (18+)

Где смотреть: Netflix, с 3 апреля

Мини-сериал, основанный на реальных событиях. Змей — — прозвище Шарля Собраджа, франко-индийского серийного убийцы, одного из самых неуловимых преступников прошлого века. В 1970-е он охотился на западных туристов в Непале, Таиланде и Индии. Ретро-триллер расскажет о том, как именно Шарлю и его сообщнице Мари-Андре Леклерк годами удавалось скрываться от полиции. Погоня за преступником продолжалась по всей Юго-Восточной Азии, пока его не перехитрил голландский дипломат Герман Книппенберг. Собраджа сыграл звезда «Мавританца» и «Пророка» Тахар Рахим, дипломатом стал Билли Хоул («Дюнкерк», а сообщницей Змея — Дженна Коулман («Доктор Кто», «До встречи с тобой»

«Невероятные», 1-й сезон

«Невероятные», 1-й сезон, фантастическая драма, США (16+)

Где смотреть: Амедиатека, КиноПоиск HD, с 12 апреля

Викторианский Лондон. Загадочное сверхъестественное событие пробудило суперспособности в Одаренных. В основном это женщины: кто-то может управлять огнем, кто-то — видеть будущее. Общество объявляет охоту на «ведьм». Но героини не собираются сдаваться. Импульсивная вдова Амалия Тру и изобретательница Пенанс Адэр готовятся вскоре открыть «приют», где будут собирать под одной крышей одарённых дам, чтобы их защитить и дать отпор тем, кто на них охотится.

Сценаристом и режиссером сериала выступил Джосс Уиндон («Мстители», «Светлячок», «Баффи — истребительница вампиров», но в процессе работы из-за скандала с обвинением в неподобающем поведении, ему пришлось покинуть проект, а на его место пригласили Филиппу Гослетт («Отголоски прошлого», «Мария Магдалина»). Из актёров в сериале заняты Лаура Донелли, Энн Скелли, Джеймс Нортон, Ник Фрост и другие. Судя по всему, нас ждёт сплав «Людей Икс» и «Дома странных детей мисс Перегрин» в антураже Лондона конца XIX века с элементами стимпанка.

«Медиатор»

«Медиатор», драма/триллер, Россия (18+)

Где смотреть видеосервис START, с 16 апреля

Андрей Павлов — профессиональный переговорщик, прошедший подготовку в Академии Управления МВД России. Он тот человек, который без оружия приходит к террористам и в считанные секунды устанавливает с ними контакт, отговоривает самоубийц, стоящих на краю моста. Но основной его доход идет не от удачного освобождения заложников, а от крупного бизнеса. Везде, где люди не могут договориться, он помогает — за очень большие деньги. Для каждого случая он меняется до неузнаваемости. Удивительную способность к перевоплощению Павлов развил в детстве — это помогало ему выстраивать непростые отношения с матерью. А еще он настолько хорошо чувствует людей, что давно не верит никому. Даже себе.

Режиссёром сериала, созданного специально по заказу видеосервиса START, выступил Артём Аксёненко («Чемпионы», «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», «В клетке»). По его словам, это история, созданная из нескольких жанров — от Германовской документалистики до психологического абсурда и триллера в духе Линча и Нолана. Каждая серия фильма не ведёт зрителя не к разгадке сюжета, а к точке обрыва — началу поворота в истории, разрушающего догадки. Главные роли в ленте исполнили Андрей Бурковский, Юлия Пересильд, Дарья Мороз, Ирина Старшенбаум и Виктория Толстоганова. В актерский состав также вошли Дарья Мельникова, Кирилл Зайцев, Марьяна Спивак.

Можно с уверенностью сказать, что авторы сюжета пересмотрели западных «Менталиста», «Рэя Донована» и «Хамелеона» и попытались сделать не хуже.

«Город шпионов»

«Город шпионов», шпионский триллер, США 1-й сезон (16+)

Где смотреть: more.tv, КиноПоиск HD, с 16 апреля)

Шпионский триллер со звездой «Проповедника» Домиником Купером в главной роли. Его герой — британский шпион Скотт Филдинг, который в 1961 году отправляется в Берлин, чтобы вычислить шпиона среди сотрудников посольства Великобритании. Столица Германии в эти годы кишит двойными агентами и шпионами всех государств, так что Филдингу придется постараться не только выполнить миссию и остаться в живых, но и не спровоцировать ядерную войну.

«Мейр из Исттауна»

«Мейр из Исттауна», криминальная драма, США (16+)

Где смотреть: Амедиатека, КиноПоиск HD, с 19 апреля

Мрачная криминальная драма о том, как пережитые травмы определяют наше настоящее. Мейр Шиен работает детективом в захолустном американском городке Исттаун, где одно из самых памятных событий — её бросок на баскетбольном матче 25-летней давности. Жизнь течет вяло: скучная работа, дети, неловкие свидания в баре, натянутые отношения с матерью. Но всё меняется, когда недалеко от города убивают ребёнка и Мейр предстоит найти убийцу, пока папашка ребёнка не натворил глупостей. Новое дело обнажает проблемы в жизни самой Мейр, и ее семья начинает разваливаться на части.

Детектива сыграла Кейт Уинслет — уже одно это повод посмотреть фильм! Компанию ей составили Гай Пирс, Джулиана Николсон и Эван Питерс. Режиссёром проекта выступил Крейг Зобел «Американские боги», «Мир Дикого Запада»).

«Тень и кость», 1-й сезон

«Тень и кость», 1-й сезон, фэнтези, США (12+)

Где смотреть: Netflix (в России — там же), с 23 апреля

Равка — страна, в которой, помимо обычных людей, живут те, кто обладает магическими способностями: умеет останавливать сердце, управлять ветром и материей. Таких людей называют гришами, и они настоящая элита общества, управляет которой могущественный Дарклинг. Когда-то Равка была великой страной, но сейчас она разделена на две части Тенистым каньоном, кишащим жуткими монстрами. Каждый раз равкианцы рискуют жизнями, чтобы добраться из одной части страны в другую. Однажды в каньон попадает сирота Алина Старкова и обнаруживает в себе дар гришей — она способна притягивать свет. Теперь Алина может уничтожить каньон и объединить страну. Но это ли нужно Дарклингу?

В основу сериала легла дебютная книга Ли Бардуго. Писательница вдохновлялась имперской Россией и назвала свою серию «царьпанком». Отсюда в сериале и персонажи в кафтанах с именами Зоя и Федор, и двуглавые орлы, и фразы на русском. Продюсером, сценаристом и шоураннером стал Эрик Хейсеррер, создатель «Птичьего короба». Роль главной героини Алины Старков сыграет Джесси Мей Ли («Последняя ночь в Сохо»). Бэн Барнс («Каратель») воплотит на экране генерала Киригана — командующего магическим отрядом. Также в шоу появятся Амита Суман («Доктор Кто»), Фредди Картер («Пенниуорт»), Даниэль Галлиган («Игра престолов») и др. Нас ждёт красивый подростковый сериал об очередной избранной, с колдовством, красивыми актёрами, толикой интриги и приключениями.

«Рассказ служанки»

«Рассказ служанки», фантастический триллер, США, 4-й сезон (18+)

Где смотреть: more.tv, КиноПоиск HD, с 29 апреля)

Долгожданное возвращение популярной антиутопии, события которой разворачиваются в Республике Гилеад — тоталитарном государстве, образовавшемся на территории США. Из-за распространившегося бесплодия фертильные женщины в республике превратились в ресурс, лишенный гражданских прав. Пришедшие к власти военные поделили общество на касты: всем заправляют командоры и их жены, прислуживают им экономки-марфы, а способных к деторождению женщин насильно сделали служанками, чья обязанность — рожать детей. Служанка Джун Осборн (Элизабет Мосс) восстала против режима ещё в первом сезоне. Во втором она пыталась спастись бегством, но выбрала остаться в республике ради дочери. А теперь Джун собирает ополчение и готовится к вооруженному восстанию в Гилеаде. Ей придется бороться и рисковать, встречая новые неожиданные препятствия. Сможет ли она сохранить свои самые ценные отношения в мире, где страх стал повседневностью, а покорность — условием безопасности? Или стремление к справедливости и мести поглотят ее целиком?

«Рассказ служанки» основан на одноименном романе Маргарет Этвуд 1985 года. Поскольку действие сериала ушло значительно дальше повествования в книге, Этвуд согласилась написать сценарий продолжения. Многие считают, что линия героини Элизабет Мосс уже достигла пика, рано или поздно авторам придётся её как-то вывести — и вряд ли её история закончится бескровно

На этом пока — всё. Домоседам теперь уж точно будет что посмотреть!