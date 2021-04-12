#КонцертБарнаул: обзор апрельских гастролей

Вместе с хорошей погодой и долгожданным теплом в Барнаул возвращается активная развлекательная жизнь. Концертная агентства получили возможность вновь привозить артистов и знакомить горожан с новыми шоу и концертами звёзд.

Фото: pixabay.com

С начала апреля в Барнауле уже побывали Трофим, Дима Билан, отыграли свои трибьют-шоу на хиты «Роксетт» и «Queen» — Ксана Сергиенко и «Radio Queen».

Что ещё нам предстоит увидеть и услышать в апреле — в обзоре «Вечернего Барнаула».

Алексей Архиповский, 14 апреля (6+)

Виртуоз-балалаечник, которому рукоплескали и президенты, и королевские особы выступит со своим струнным инструментом на сцене ДК Моторостроителей. Виртуоз, который попал в российскую книгу рекордов в номинации «Лучший в мире балалаечник», считает свой треугольный инструмент кладезем тайн и загадок, подобным загадочной пирамиде Хеопса. Он не устает их разгадывать, а значит — удивлять свою благодарную публику новыми находками и открытиями. Его нередко сравнивают с Паганини или Хендриксом — музыкантами, которые перевернули сознание слушателей, заставив по-новому взглянуть на возможности скрипки и гитары. Архиповский создал другой стиль игры на балалайке, совмещая аутентичные, гитарные и свои оригинальные приемы извлечения звука с революционным новшеством — «электрификацией» инструмента.

Где: ДК Моторостроителей

Когда: 14 апреля, 19.00.

Группа «Голубые береты», 15 апреля (12+)

Концерт профессионального творческого коллектива Воздушно-Десантных Войск Российской Федерации всё-таки состоится в Барнауле. Его дважды переносили — в ноябре прошлого года, и в феврале нынешнего. Песни коллектива — это отражение души простого русского солдата, его подвига, любви к своей родине, настоящей, самой крепкой армейской дружбы. За 35 лет существования ансамбля создано более 10 музыкальных студийных альбомов, песни «Голубых беретов» знакомы тысячам людей разного возраста, пола и национальности по всему миру.

Где: ДК Сибэнергомаш

Когда: 15 апреля, 19.00.

Группа «Мельница», 19 апреля (12+)

«Мельница» — самая популярная российская фолк-рок группа. За плечами группы 7 номерных альбомов, выступления на крупнейших площадках и фестивалях страны, таких как «Нашествие», «Мир Сибири», «Чартова Дюжина» и др. Лидер и основатель группы «Мельница» Хелависа дважды получала премию «Чартова Дюжина» в номинации «Солистка года». В Барнауле группа «Мельница» порадует зрителей новой концертной программой — «Рукописи», в которую наряду с проверенными хитами вошли совершенно новые песни. Пепел сгоревших манускриптов и жгучий ветер Леванта, песчаные джинны и библейские камни — новый мир в творчестве «Мельницы»!

Где: ДК Моторостроителей

Когда: 19 апреля, 19.00.

Вячеслав Бутусов, 21 апреля (12+)

Ставший традиционным ежегодный концерт Вячеслава Бутусова состоится в Барнауле! Зрителей ждет поразительная, гипнотическая сценография, атмосферный видеоряд, конечно, любимые песни в современной авторской трактовке. Прозвучат композиции с нового альбома альбом «Аллилуйя», а также песни легендарной группы Nautilus Pompilius. Когда-то Илья Кормильцев сказал: «Эта музыка будет вечной», — и его слова стали пророческими. Песни «НАУ» стали неотъемлемой частью нашей жизни, и любой концерт Вячеслава Бутусова — это возможность вновь испытать самые сильные эмоции от прекрасной музыки и проникновенных текстов. Вячеслав Бутусов так описывает новую пластинку: «Сверхзвуковой и сверхновый. Альбом-свидетельство и альбом-покаяние. Духоподъёмный, как вера; жизнеутверждающий, как надежда; драматичный, как любовь. Крепкий, как кристалл, и прозрачный, как слеза. Ясный, как взгляд, и чистый, как помысел. Широкий, как море, и быстрый, как река». Хотите испытать незабываемые эмоции и ощущение умиротворения и счастья — тогда вам на концерт Вячеслава Бутусова!



Где: ДК Моторостроителей

Когда: 21 апреля, 19.00.

Ансамбль «Песняры», 21 апреля

Белорусский государственный ансамбль «Песняры», исповедующий особенный и неповторимый музыкальный стиль, продолжает традиции основателя и руководителя «Песняров» Владимира Мулявина. Молодое поколение ансамбля продолжает славные традиции возрождения белорусской песни, сохраняет «золотой» песенный фонд коллектива, выпускает новые альбомы и создает яркие концертные программы. На концертам «Песняров» кто-то вспоминает свою молодость, а кто-то впервые откроет для себя неповторимый «песнярский» вокал, красоту легендарных песен и неизменный мелодизм новых работ ансамбля. Прозвучат бессмертные хиты, легендарные песни и просто всенародно любимые песни — «Вологда», «Беловежская пуща», «Белоруссия», «За полчаса до весны», «Наши любимы», «Алеся», «Березовый сок», «Косил Ясь конюшину», «Александрина», «Белявая, чернявая», а так же лучшие новые песни.

Где: Музыкальный театр

Когда: 21. апреля, 19.00.

Группа «Звери», 23 апреля (12+)

На сцене Титов-Арены легендарная группа «Звери» представит альбом «У тебя в голове». Программа будет насыщена хитами всех лет творческой деятельности Ромы Зверя и лучшими композициями из последних релизов. Почти двухчасовое шоу опьянит и погрузит вас в атмосферу космической романтики. Мини-альбом группы «Звери» выступил площадкой для экспериментов. Артист сменил легкомысленный тон своей музыки, вооружившись по пути острой иронией.

Где: Титов-Арена

Когда: 23 апреля, 19.00.

Влад Лисовец, 24 апреля (16+)

Известный российский стилист, теле и радио ведущий и предприниматель Владислав Лисовец проведёт мастер-класс о моде и новых весенних тенденциях, научит барнаульцев одеваться красиво и поделится секретами моды и стиля. Как указывают организаторы, Владислав познакомит участников мастер-класса с актуальными трендами в мире моды и расскажет, какие ошибки чаще всего допускают люди, подбирая вещи.

Где: ДК Сибэнергомаш

Когда: 24 апреля, 19.00.

Фортепианное трио Bel Suono, 29 апреля (12+)

Пианисты представят грандиозное юбилейное шоу «Bel Suono — 10 лет» и новый альбом «Пробуждение». В программе концерта прозвучат лучшие произведения, созданные за 10 лет — весь цикл Вивальди «Времена года», Бах, Альбинони, Сен-Санс, мелодии группы Queen, музыка из сериала «Игра Престолов» и многие другие всемирно известные композиции в уникальной обработке коллектива. Зрителей ждет объёмное звучание и море света, три рояля с оркестром, сцена в центре и всепоглощающий обзор 360 градусов! Каждая деталь и эмоция — на больших экранах! Весь накопленный опыт и наш лучший репертуар виртуозов в одной программе «Bel Suono — 10 лет!»

Где: ДК Моторостроителей

Когда: 29 апреля, 19.00.

Арт-перфоманс «Музыка в темноте», 27 апреля (6+)

Оркестр «Виртуозы Петербурга» под руководством Евгении Зимы представят мультимедийное шоу классической музыки с 3D проекциями, живыми оперными голосами, великолепными танцевальными номерами, оркестром и самой Евгенией Зимой, виртуозно играющей на скрипке. В полной темноте вас окутают в чарующие звуки бессмертных произведений мировых классиков: Вивальди, Баха, Верди, Штрауса, Беллини, Форе, а также лучшее из мира неоклассики, джаза и world music Все это исполнялось «Виртуозами Петербурга» на старинных инструментах XVIII–XIX веков! Совершенно новый формат позволит погрузится в музыку, ощутить и услышать ее совершенно на другом уровне. Все это возможно благодаря эффектному визуальному контенту, мультимедийной графике, и живым съёмкам, дающим ощущение причастности

Где: ДК Моторостроителей

Когда: 27 апреля, 19.00.