Магнитные бури апреля: когда их ждать, и какая из них самая опасная

В графике магнитных бурь апреля три даты. В эти дни вспышки на Солнце окажут воздействие на метеозависимых людей и граждан с хрупкой психикой.

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Магнитные бури — возмущения магнитного поля Земли, которые появляются из-за сильных потоков солнечного ветра, последствия вспышек на поверхности дневного светила. Потоки идут в сторону атмосферы нашей планеты, из-за чего и оказывают столь сильное влияние на самочувствие людей. Магнитные бури можно наблюдать с периодичностью 3-4 раза в месяц.

На кого влияют магнитные бури

Даже слабые магнитные бури провоцируют у метеозависимых особ головные боли и перепады настроения. А более сильные возмущения влияют уже на многих: способны расстроить сон и устроить проблемы с давлением и сердечной системой. Даже у здоровых людей в эти дни наблюдается аритмия, депрессия, нарушения сна, повышенная возбудимость, перепады давления и настроения, слабость, боли в суставах. Для метеозависимых людей — это довольно тяжелое время, когда лучше соблюдать покой и оставаться дома.

Когда нужно соблюдать осторожность в апреле

Изначально предполагалось, что магнитная буря 10 апреля 2021 станет одним из главных ударов месяца. Но в итоге сила её удара оказалась средней тяжести — до трёх баллов (по пятибалльной шкале силы магнитных бурь, которая была введена Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA) в ноябре 1999 года) Однако многие, в минувшую субботу жаловались на беспричинные сильные головные боли.

Следующая вспышка солнечной активности 15–16 апреля. По мнению учёных, она станет сильнейшим ударом за последнее время — достигнув пяти баллов, и будет более продолжительная. Поэтому легкие недомогания и перепады настроения могут коснуться и здоровых людей.

И наконец, финальная буря апреля — 24-25 числа будет слабой силы.

Что нужно делать в дни магнитных бурь

Официальная медицина метеозависимость не признает. Однако множество людей продолжает жаловаться на симптомы магнитных бурь. Поэтому, несмотря на отсутствие специфического лечения, медики выработали общий свод правил для так называемых «метеозависимых» людей.

В первую очередь это здоровый образ жизни:

* меньше пить и курить — больше гулять и заниматься спортом;

* нормально высыпаться и правильно питаться;

* гулять на свежем воздухе или хотя бы проветривать помещения.

Помимо физического здоровья — в дни магнитных бурь стоит следить и за своим психологическим состоянием. Стоит провести это время максимально спокойно и уравновешенно. А если что-то выбивает из колеи — то успокоить нервы можно с помощью лечебных трав (это мята, мелисса, ромашка и др.). Можно принять настой валерианы или пустырника, или другие успокоительные средства. Также в это время стоит следить за артериальным давлением и вовремя принимать те лекарственные препараты, что прописаны врачом.

Что не стоит делать во время магнитной бури

Вступать в конфликты, выяснять отношения, качать права. Эмоциональный фон в эти дни очень повышен и негативен, поэтому любое резкое слово может привести к ссоре или хуже того — к немотивированной агрессии. При общении с незнакомыми людьми соблюдайте спокойствие, неадекватных и агрессивных людей вокруг хватает. Будьте аккуратны и внимательны на дорогах, особенно, за рулем. В дни магнитных бурь возрастает риск аварий.

Не перегружайте организм в дни геомагнитного возмущения, ему и так не просто.

Старайтесь пить меньше тонизирующих напитков (кофе, крепкого чая, энергетиков и прочие возбуждающих веществ). Меньше бывайте на солнце. Принятие солнечных ванн в дни магнитных бурь — глупая затея.

Не переживайте по пустякам и не нервничайте по более серьезным поводам. Бури пройдут и все наладится!

Врезка

На магнитные бури реагируют, по различным оценкам, от половины до трех четвертей всего населения планеты. То есть либо каждый второй, либо каждый третий. Чтобы облегчить влияние геомагнитного поля на организм, стоит придерживаться рекомендаций врачей, заранее узнавать, когда ожидается очередная «гроза».