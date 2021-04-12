Ограничения для транспорта, введенные из-за резкого подъема воды, постепенно отменяют в Алтайском крае

12 апреля 15:41 2021

Контроль ведёт региональный Минтранс.

На сегодняшний день в Алтайском крае восстановили движение легкового транспорта на подъезде к селу Нижнеозерному в Усть-Пристанском районе. Дорога была перекрыта из-за резкого подъема воды в реках Ануй и Озернуха.

Сейчас ограничения действуют на двух автодорогах: Калининский — Сибирячиха — Александровка в Солонешенском районе и Алейск — Безголосово — автодорога К-13. До села Безголосово можно проехать через трассу К-13 «Алейск — Петропавловское — Смоленское».

Актуальную информацию о проезде можно получить по телефонам:

  • дежурный Алтайавтодора — (3852) 50-75-12, 8-800-222-31-69;
  • дежурный Управления федеральных автомобильных дорог «Алтай» — (3852) 63-14-59;
  • дежурный службы МЧС — (3852) 20-26-10;
  • дежурный УГИБДД — (3852) 39-35-86.