Ограничения для транспорта, введенные из-за резкого подъема воды, постепенно отменяют в Алтайском крае

Контроль ведёт региональный Минтранс.

На сегодняшний день в Алтайском крае восстановили движение легкового транспорта на подъезде к селу Нижнеозерному в Усть-Пристанском районе. Дорога была перекрыта из-за резкого подъема воды в реках Ануй и Озернуха.

Сейчас ограничения действуют на двух автодорогах: Калининский — Сибирячиха — Александровка в Солонешенском районе и Алейск — Безголосово — автодорога К-13. До села Безголосово можно проехать через трассу К-13 «Алейск — Петропавловское — Смоленское».

Актуальную информацию о проезде можно получить по телефонам: