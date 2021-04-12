Первые случаи присасывания клещей зарегистрировали в двух районах Алтайского края и в Барнауле

В 2021 году сезон активности клещей в регионе начался на 2 недели позже, чем в 2020 году. Это обусловлено неблагоприятными погодными условиями весны.

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Первые случаи присасывания клещей зарегистрировали 5 апреля у взрослых жителей Романовского, Шелаболихинского районов и Барнаула. За пострадавшими установлено медицинское наблюдение.

По данным на 8 апреля 2021 года в поликлиники Алтайского края с жалобами на присасывание клещей обратились уже 5 взрослых жителей региона. Вируса клещевого энцефалита в снятых клещах не выявлено.

В региональном Роспотребнадзоре отметили, что пик активности клещей прогнозируется в мае. Опасность пострадать от присасывания клеща сохранится в течение всего теплого времени года.

При прогулках в лесных зонах отдыха, выездах на природу соблюдайте основные меры профилактики клещевого энцефалита:

Собираясь в лес, необходимо одеться так, чтобы исключить возможность попадания клещей под одежду. Брюки надо заправить в сапоги, рубашку в брюки; манжеты рукавов, воротник должны плотно прилегать к телу. Для отпугивания клещей на одежду можно наносить отпугивающие средства (репелленты). Применение репеллентов (Рефтамид таежный, Москитол — антиклещ, Пикник — антиклещ, Дэта, Претикс, Гардекс — антиклещ, КРА — рен, Дэфи — тайга и др.) существенно снижают риск присасывания клещей.

При присасывании клеща необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью в травмпункты медицинских организаций по месту жительства для решения вопроса о необходимости введения иммуноглобулина. Иммуноглобулин следует вводить в первые три-четыре дня с момента присасывания клеща и при установленном факте, что клещ заражен вирусом клещевого энцефалита. Лабораторное исследование клеща на зараженность его вирусом клещевого энцефалита в г. Барнауле проводится в вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае», расположенной по адресу: г. Барнаул, ул. М. Горького, 28 (телефон 838-52-50–40–34).

Для исследования клеща на наличие вируса клещевого энцефалита, его необходимо поместить в ёмкость, закрытую плотной тканью, и живым привезти в вирусологическую лабораторию. Исследование проводится в течение 1 дня.

При обнаружении антигена клещевого энцефалита в исследуемом клеще пострадавшему следует обратиться в пункты серопрофилактики в медицинских организациях по месту жительства для введения иммуноглобулина. Как и в предыдущие годы, противоклещевой иммуноглобулин вводится детям до 14 лет бесплатно в г. Барнауле в травмпункте детской поликлиники № 9, в других городах и районах края — в детских поликлиниках по месту жительства. Взрослые обслуживаются через страховые компании: застрахованные — по страховым полисам, не застрахованные лица — за личные средства в пунктах серопрофилактики в медицинских организациях по месту жительства.

Пункты серопрофилактики в Барнауле:

ул. Малая Олонская, 17, ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС», понедельник — четверг с 8.30 до 17.00; пятница с 8.00 до 17.00; суббота с 9.30 до 15.00, выходной воскресенье. В сезон активности клеща до 21.00 без выходных, тел. 838-52-63–09–09;

ул. Малахова 146, ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС», понедельник — четверг с 8.30 до 18.00; пятница с 8.30 до 17.00; выходные: суббота, воскресенье, тел. 838-52-72–34–53;

ул. Малахова 51, КГБУЗ «Городская больница № 11», травмпункт, с 8.00 до 22.00, тел. 838-52-40–06–49;

ул. Георгиева 13, КГБУЗ «Детская поликлиника № 9», травмпункт, круглосуточно, тел. 838-52-72–08–15;

ул. Георгиева 51,КГБУЗ «Городская поликлиника № 9», травмпункт, круглосуточно, тел. 838-52-47–77–26;

При получении положительного результата лабораторного исследования клеща на зараженность боррелиями, необходимо обратиться к врачу по месту жительства для решения вопроса о неспецифической профилактике.

Снятых клещей, при невозможности доставки на исследование, сожгите. Клещей нельзя давить руками, так как вирус через микротравмы может попасть в организм человека.

В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю реализуется план по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся клещами.

Управлением проводится подготовительная работа по организации акарицидных обработок территорий края. В адрес администраций муниципальных образований края, г. Барнаула, владельцев баз отдыха, туристических баз, санаториев, парков выданы письма и предписания о необходимости проведения расчистки территорий, энтомологической экспертизы и, при обнаружении клещей, акарицидной обработки.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передающимся с укусом клещей, находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.