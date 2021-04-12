Рассказываем, как есть и не толстеть без спорта

Для этого нужно следить за качеством и количеством еды, а также стараться принимать пищу в тишине, в расслабленном состоянии.

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Эти простые правила помогут не набирать лишний вес и эффективнее сжигать лишний жир.

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная заявила, что те, кто ест перед телевизором, толстеют быстрее остальных. По её словам, отсутствие привычки отвлекаться во время еды на внешние факторы помогает не набирать лишнего.

«Не надо смотреть телевизор, не надо слушать музыку. Только так вы поймете всю прелесть еды, получите вкусовые ощущения, насладитесь качеством еды и получите удовольствие. При этом вы едите медленнее и съедаете ровно столько, сколько нужно», — подчеркнула диетолог.

Худший вариант — есть на бегу. Торопясь, человек не пережевывает пищу как следует. В результате чувство насыщения приходит гораздо позже, чем хотелось бы, и возрастает нагрузка на желудочно-кишечный тракт. Отсюда лишний вес и проблемы с пищеварением, пишет «Российская Газета» со ссылкой на радио Sputnik.