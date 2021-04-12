У барнаульского писателя в Москве вышла книга

В издательстве «Пальмира» на днях увидела свет книга известного писателя, поэта, литературоведа и литературного критика Михаила Гундарина. Автор написал в своем Facebook: «Ну, вот и она! Моя книга о Евгении Попове, а также о его эпохе (а это 70 последних лет), о его друзьях и спутниках (а это Василий Аксенов, Василий Шукшин, Белла Ахмадулина, Юрий Домбровский и все все все — там есть указатель имён, он огромен) — уже в продаже!!!»

Книга называется «Солнце всходит и заходит. Жизнь и приключения Евгения Попова» и, как сообщается в аннотации, посвящена знаменитому писателю Евгению Попову, лауреату престижнейших премий, книги которого переведены на множество языков.

«Его произведения во многом определили пути развития русской прозы последней трети ХХ — начала нынешнего века. Он всю жизнь писал и пишет уморительно-смешные и вместе с тем глубоко проникающие в саму суть национального характера вещи. Эта книга — о человеке, всю свою жизнь связавшем с литературой, официальной и неофициальной. Мало кто знает столько о подлинной сути прошлой и нынешней литературной жизни страны, закономерностях взлетов и падений писательских репутаций. Так что книга еще и о тайных и явных пружинах литературного механизма, что в прежнее время, что теперь. По ней можно изучать историю русской литературы за последние 50 лет», — отмечается в аннотации.

Сегодня известный алтайский писатель, многие годы активно трудившийся на литературном поприще Барнаула и Алтая и редактировавший главный городской литературно-художественный журнал «Барнаул литературный», проживает в Москве.