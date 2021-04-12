Выставка «Дорога в космос» работает в музее «Город»

День космонавтики отмечают сегодня во всей стране. Фильмы, тематические выставки в музеях, мастер-классы проходят по всей стране.

12 апреля — дата важная для всего человечества. 60 лет прозвучало легендарное «Поехали!» из уст космонавта № 1 Юрия Гагарина и в девять часов семь минут корабль «Восток» стартовал с космодрома Байконур. Аппарат сделал один виток вокруг Земли. Экспедиция продлилась 108 минут, став событием планетарного масштаба. Именно тогда началась новая эра, эра освоения околоземного пространства и вот-вот в космосе, а не в павильонах начнут снимать полнометражные фильмы, а Илон Маск отправлять туда космических туристов.

Барнаульский музей город «Город» тоже внёс свой вклад в празднование великой даты.

По 30 апреля здесь открыта выставка, посвящённая 60-летию первого полёта человека в космос. На выставке «Дорога в космос» представлены значки, полиграфия советского периода, книги и уникальные автографы космонавтов. Режим работы музея: среда–воскресенье 10.00-18.00 (касса до 17.30). Вас ждут по адресу: ул. Льва Толстого, 24.

Кстати, приобщиться к празднику можно и по-другому. В честь знаменательного события приурочили беспрецедентный концерт с космодрома Байконур. Увидеть его можно сегодня, 12 апреля на телевизионном канале «Россия 1» — начало в 23.15 по Барнаулу.

На сцене космодрома будут звучать музыкальные произведения 4-х выдающихся композиторов. К 60-летию дня первого полета в космос Эдуардом Артемьевым и Алексеем Рыбниковым написаны новые аранжировки их знаменитых произведений, а Кузьмой Бодровым и Кириллом Рихтером — новая музыка, посвященная Космосу. Увертюра концертной программы — детский хор и Всероссийский юношеский симфонический оркестр под руководством Юрия Башмета исполнят работу Кузьмы Бодрова. В День космонавтики телезрителей ждут выступления: примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой, оперной дивы Хиблы Герзмавы, оперного пеца Богдана Волкова, скрипача Вадима Репина, танцовщика Сергея Полунина, актёров Сергея Безрукова и Сергея Гармаша.