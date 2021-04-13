Барнаульцев приглашают на праздник «Цветение маральника» на Бирюзовой Катуни

Он состоится 1 мая 2021 года.

Фото: Виктор Ковчин

Праздник «Цветение маральника» пройдёт в Алтайском крае. Он посвящён открытию летнего туристического сезона в регионе. Мероприятие состоится на территории туркомплекса «Бирюзовая Катунь».

Гостей ждут экскурсии к местам цветения маральника и развлечения на любой возраст. Подробная программа праздника будет опубликована позже.

В пресс-службе Барнаула отметили, что цветущий маральник — один из брендов края, привлекающий на Алтай тысячи туристов на майские выходные. Праздник «Цветение маральника» дважды получал высшую награду туристской Национальной премии Russian Event Awards. В 2018 году он собрал рекордное количество гостей — более 30 тысяч человек.