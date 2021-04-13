Двое мужчин и девушка били и насиловали знакомую в Барнауле

18-летняя потерпевшая смогла сбежать из квартиры через окно и спрыгнула с карниза третьего этажа.

Фото: istockphoto

Инцидент произошёл в Барнауле. Известно, что 19-летняя местная жительница испытывая неприязнь к своей 18-летней знакомой и решила её проучить. Для этого обвиняемая арендовала квартиру и пригласила двух знакомых мужчин. Под предлогом серьезного разговора, злоумышленница попросила потерпевшую прийти в гости.

Когда девушка зашла в квартиру, присутствующие втроем избили ее, а также на протяжении длительного времени насиловали и совершали насильственные действия сексуального характера. Потерпевшей в какой-то момент удалось покинуть квартиру через окно. Оказавшись на карнизе третьего этажа, она стала звать на помощь и спрыгнула вниз. Прибывший на место происшествия сотрудник транспортной полиции поймал девушку, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователем ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.