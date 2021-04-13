Потепление до +22 градусов прогнозируют в Алтайском крае

Однако в Барнауле воздух прогреется лишь до +19 градусов.

Фото: pixabay.com

Жаркую погоду синоптики обещают через три дня.

14 апреля 2021 года

Ночью

В Алтайском крае преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами туманы. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура -4…+1 градус, местами в предгорьях до -9 градусов.

В Барнауле преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура 0…-2 градуса.

Днём

В регионе преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами туманы. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +7…+12 градусов, местами по западу до +17 градусов.

В краевой столице преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура +8…+10 градусов.

15 апреля 2021 года

Ночью

В Алтайском крае преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура -2…+3 градусов, местами до -7 градусов.

В Барнауле преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура 0…+2 градуса.

Днём

В регионе преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура +11…+16 градусов, местами до +21 градус.

В краевой столице преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура +14…+16 градусов.

16 апреля 2021 года

Ночью

В Алтайском крае преимущественно без осадков. На дорогах местами в восточных районах гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Температура 0…+5 градусов, местами до -5 градусов.

В Барнауле преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура 0…+2 градуса.

Днём

В регионе преимущественно без осадков. На дорогах местами в восточных районах гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы 14 м/с. Температура +17…+22 градуса.

В краевой столице преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура +17…+19 градусов.