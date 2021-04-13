Пресс-секретарь Томенко: «Работа во власти – как второе высшее образование»

Фото: Андрей Кравцов

Начальник Департамента по информационной политике Губернатора и Правительства Алтайского края, пресс-секретарь Губернатора края Дмитрий Негреев рассказал о медийных итогах коронавирусного года, открытости власти и о том, что у Губернатора в компьютере, а у его пресс-секретаря – в наушниках…

О РАБОТЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Из-за пандемии Департамент, как и многие другие структуры власти в крае, перешел в онлайн. В Правительстве края есть небольшая студия с павильоном, оборудованная всем необходимым, которая и использовалась для интернет-трансляций через YouTube пресс-конференция и выступлений Губернатора края, его заместителей, министров, руководители федеральных и краевых ведомств.

Плюсы онлайн-формата в том, что гораздо больше СМИ могут принять участие в такого рода общении, задать вопросы, получить интересующую их информацию. Причем это важно в условиях связанных с коронавирусом ограничений. Минусы в том, что нет живого контакта.

Убежден, что мы достаточно оперативно и в необходимом объеме доводили информацию до СМИ. В прошлом году мы организовали 95 таких пресс-конференций. Это абсолютный рекорд! Ведь до пандемии мы проводили пресс-конференции раз в неделю, а в чрезвычайных условиях их число, выходит, увеличилось почти вдвое. Более того, в начале пандемии, в самое напряженное время, приходилось проводить по 3-4 пресс-конференции в неделю! Поскольку чувствовали, что существует некий информационный вакуум, который нужно заполнять.

Понятно, что самыми медийными фигурами стали министр здравоохранения Попов и представитель Роспотребнадзора Калинина. Хотя поначалу были сложности и для выступающих представителей власти, и для журналистов.

О ВОЗВРАЩЕНИИ В ОФЛАЙН

Сокращение всяких ограничений будет влиять и на информационную работу, взаимодействие власти с прессой. Кстати, уже в конце декабря мы провели вживую, в очном формате итоговую пресс-конференцию Губернатора. В таком же формате прошла и пресс-конференция по итогам визита на Алтай премьер-министра Михаила Мишустина. Думаю, дальше постепенно, шаг за шагом будем возвращаться к прежним, доковидным формам работа, совмещая их тем не менее с дистанционными, которые мы освоили за минувший год. Ведь работа на «удаленке» позволяет оперативно, прямо с места события организовать общение руководителей с журналистами. Кстати, уже год аппаратные совещания, которые проводит Губернатор в ситуационном центре, проходят именно в таком гибридном формате – очно и дистанционно одновременно. Это очень удобно, ничего не потеряли, а наоборот, время эконом и ресурсы. А это в медийной работе очень важно.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЖУРНАЛИСТОВ

Доверять алтайским СМИ можно и нужно. Но бывают и исключения. Этот случай, когда журналисты сообщили о массовом отравлении учеников одной из барнаульских школ (школа № 128 – А.К.), стал проявлением безответственности. Не проверили информацию, разместили ее в соцсетях, сделали сюжет на телевидении, не включив в него комментарии министра здравоохранения и директора школы и т.д. Ну что это, как не безответственность? Надеюсь, что все, кому надо, извлекли из этого случая уроки и сделали выводы.

О ПЕРЕМЕНАХ В АЛТАЙСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ

Думаю, в алтайских медиа не происходит ничего такого, что бы выходило за рамки общероссийских трендов. Даже при наличии какой-то региональной специфики. Появление интернета, новых гаджетов повысили скорость, оперативность подачи информации, требования к ее эксклюзивности. Правда, как показывает опыт и практика, это нередко сказывается на глубине и качестве информации, ее достоверности.

ОБ ОТКРЫТОСТИ ВЛАСТИ

Мы понимаем ее очень просто: власть должна давать жителям края – и напрямую, и через СМИ и социальные сети – достоверную, понятную и своевременную информацию о своих действиях и решениях. Если говорить об открытости в отношениях со СМИ, то, если коротко, власть должна отвечать на запросы и вопросы журналистов.

О РАБОТЕ ГУБЕРНАТОРА СО СМИ

Сразу скажу, Губернатор получает информацию не только из масс-медиа. Из многих других источников – от своих заместителей, министров, ГУВД, ГУ МЧС, УФСБ и др. федеральных ведомств. Тот массив информации, которым он оперирует, гораздо больше и объемнее, глубже и разнообразнее, чем тот, которым располагают средства массовой информации. Это естественно. Но тем не менее Виктор Петрович относится к информации СМИ очень серьезно. Он очень глубоко вникает во все темы, которые попадают в фокус медийного внимания.

Я не раз обращал внимание, что на компьютере Губернатора открыты все краевые сайты, в которые он сам заходит и читает. Смотрит краевые телеканалы – ГТРК, Катунь-24 и Толк. Он сравнивает подачу информации, оценки и освещение одних и тех же событий в разных СМИ. Ну и помимо этого, для Губернатора готовятся специальные обзоры, дайджесты, мониторинги. Сейчас и ЦУР (Центр управления регионом – А.К.) готовит свои материалы, в том числе и обзоры критических публикаций в соцсетях. В общем, у Виктора Петровича есть самые широкие возможности перепроверить любую информацию, получить все необходимые сведения из самых разных источников. Так что, манипулировать Губернатором невозможно, обмануть его – тем более. Это, что называется, попытка с негодными средствами! Да и в нынешних информационных реалиях скрыть что-то, сгладить углы – абсолютно нереально.

О ПРИОРИТЕТАХ И ПРАВИЛАХ РАБОТЫ КРАЕВОЙ ВЛАСТИ СО СМИ

Мы на редакционную политика алтайских СМИ не влияем. Иногда я звоню главному редактору и прошу что-то поправить. Если допущена какая-то ошибка, искажены факты. Либо прошу опубликовать достоверную или уточняющую информацию. Это бывает. Снимать текст, не публиковать сведения, которые нас не устраивают, не просим и не требуем. Это ничего не даст – ведь информация уже ушла, опубликована. Мы в таком случае готовим разъяснение, заявление. Ведь сегодня, в 2021 году, утаить что-то просто невозможно.

О РАБОТЕ ПРЕСС-СЛУЖБ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСС-СЛУЖБЕ

Рассматривались разные модели организации информационной работы краевого Правительства. В том числе и создание отдельной пресс-службы Правительства края. Но признали это нецелесообразным. Существующая нынче модель, с мой точки зрения, оптимальна. В пресс-службах краевых министерств и ведомств работаю специалисты, погруженные в проблемы, знающие людей, специфику работы, все нюансы и тонкости отрасли. Недаром говорят, что работа во власти – это как второе высшее образование. К слову, так же и на федеральном уровне: есть пресс-служба Правительства и есть пресс-службы министерств.

ОБ УВЛЕЧЕНИЯХ

Сразу скажу: не грибник, не ягодник, не охотник, не рыбак и не садовод. Люблю читать, смотреть фильмы, слушать музыку. И если есть время и деньги – путешествовать. Слушаю старую, добрую музыку 60-70-х годов – Beatles, Rolling Stones, Procol Harum и т.д. Времени на свои музыкальные пристрастия не хватает. Слушаю в наушниках, когда иду с работы и на работу. Недавно вот так обновил в памяти Led Zeppelin-I и какой-то альбом Slade… Про книги. Недавно прочитал новую книжку Михаила Зыгаря «Все свободны» – про президентские выборы 1996 года. Сейчас читаю биографию Горбачева Уильяма Таубмана. Времени не хватает дочитать до конца – пока половину почти освоил и … остановился. В отпуске дочитаю. Из сериалов недавно посмотрел «Топи» по Глуховскому. Смотрел, надо сказать, урывками, а когда дошел до конца, понял, что надо посмотреть вновь и повнимательнее…