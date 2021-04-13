Роспотребнадзор проверил воздух после пожара на Власихинской в Барнауле

В промзоне на улице Звездная были выявлены незначительные превышения по оксиду углерода и по диоксиду азота.

Напомним, 9 апреля 2021 года в Барнауле на улице Власихинская, 177 горело офисно-складское здание.

Результаты специалисты регионального Роспотребнадзора получили после отбора проб атмосферного воздуха на 10 загрязняющих веществ (продукты горения). Пробы брали подфакельно в промзоне на улице Звездная и в барнаульском посёлке Спутник по направлению ветра.

В результате проведенных лабораторных исследований атмосферного воздуха в промзоне на улице Звездная были выявлены незначительные превышения по оксиду углерода 7,3 мг/м3, при ПДК 5,0 мг/м3 и по диоксиду азота 0,22 мг/м3, при ПДК 0,2 мг/м3.

В посёлке Спутник превышений гигиенических нормативов не установлено.

Последствия пожара не привели к загрязнению атмосферного воздуха в жилой зоне.