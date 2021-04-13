Россия временно прекратила авиационное сообщение с Турцией и Танзанией

Ограничения будут действовать с 15 апреля по 1 июня 2021 года. Что делать туристам, которые уже запланировали отдых в этих странах?

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Организованные туристы, отдыхающие в этих республиках по приобретенным у туроператоров путевкам, улетят в плановом режиме согласно датам окончания тура. При этом в отдельных случаях возможны изменения дат обратного вылета на более ранние сроки. Необходимо следить за информацией у прикрепленных гидов и на сайте туроператора, организовавшего поездку.

Для самостоятельных туристов, находящихся на территории Турции и Танзании, обратный вылет предполагается в плановом режиме согласно приобретенным билетам. Им рекомендуют отслеживать информацию о возможных изменениях на сайте авиакомпании, реализовавшей авиабилеты.

Организованным туристам, имеющим путевку, предусматривающую посещение Турции или Танзании в период до 1 июня 2021 года, Ростуризм предлагает несколько вариантов:

заменить направление на другие (альтернативные), не меняя сроков запланированного отпуска;

перенести сроки путешествия, в том числе выбрать другое направление (место отдыха), на удобные для туриста даты, сохранив денежные средства у туроператора.

Возможны и другие решения, максимально учитывающие взаимные интересы обеих сторон.

Необходимо иметь в виду, что все вышеуказанное относится к существенным условиям договора о реализации туристского продукта, изменение которых допускается только по соглашению сторон такого договора (статья 10 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»).

Решение об ограничениях временное, оно распространяется до 1 июня 2021 года. Вместе с тем турист вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора. К существенным изменениям обстоятельств относится в том числе невозможность совершения туристом поездки по независящим от него обстоятельствам (статья 10 Закона № 132-ФЗ). При этом необходимо иметь в виду, что в таком случае турист возмещает исполнителю (туроператору) фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором (пункт 3 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В случае несогласия туриста с размером вычета он вправе оспорить действия туроператора в судебном порядке. При этом обязанность доказывания размера фактически понесенных расходов возлагается на туроператора.

Турист вправе обратиться по месту приобретения услуг для возврата денежных средств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, передаёт пресс-служба Правительства Алтайского края.

Кроме того, Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить реализацию туристских продуктов в Турецкую Республику и Объединенную Республику Танзания до снятия соответствующих ограничений.