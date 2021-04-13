Тур во время чумы: барнаульцы в Турции рассказали, что происходит на курорте

Прибывшие вчера, 12 апреля 2021 года, туристы из краевой столицы рассказали «Вечернему Барнаулу» о том, что происходит в Турции в период эпидемиологического ажиотажа.

Правительство РФ официально объявило об ограничении рейсов в Турцию и приостановке авиасообщений с Танзанией с 15 апреля по 1 июня 2021 года в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Среди туристов, оказавшихся в данный момент на территории Турецкой Республики, находятся жители Барнаула. Александр Комбаров, приехавший провести отпуск с супругой на берегу Средиземного моря, рассказал, что происходит на курорте.

– Прилетели в Турцию 12 апреля из Новосибирска. В аэропорту спокойная остановка, все в масках, как в России. Не заметили сильных отличий с доковидным периодом, – рассказывает Александр. – Информация о возможном прекращении авиасообщений с Турцией поступала ещё до отлёта. Конечно, возникли сомнения по поводу этого путешествия. Честно говоря, отказываться от поездки не хотелось, так как возврат денежных средств не был предусмотрен туроператором. Но и турагентства сами оказались заложниками ситуации, так как предпринимать серьезные меры только на основании слухов они не могли, а туристы оказывали на них давление.

Александр признался, что, прибыв на курорт, перестал следить за этой ситуацией. Новость с официальным заявлением Правительства РФ оперативно прислали родственники.

– Воспринял это спокойно, так как понимал, что такого коллапса, как в прошлом году, не будет. Уже отработана схема по возращению туристов и пути решения этой проблемы. Мы прибыли, купив тур у агентства, поэтому нам больше повезло, чем тем, кто приехал сюда «дикарем».

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в официальном заявлении пояснила, что туристам, которые на данный момент находятся в Турции, будет предоставлена возможность выбора: продолжить отдых или досрочно вылететь домой вывозными рейсами. Авиасообщение будет производиться с периодичностью два рейса в неделю: Москва — Стамбул и Стамбул — Москва.

– Мы решили остаться до конца отпуска, – прокомментировал Александр. – Обстановка у местных жителей напряженная, так как действуют комендантские дни: суббота и воскресенье. В остальном спокойно. Туристические города болезнь не так сильно затронула, как остальные. Еще в марте моя знакомая прилетела сюда на пару месяцев. В конце марта у нее обнаружили ковид и отправили на карантин. Если нарушаешь карантин — депортация. 14 апреля она улетает домой, так как успела купить билет за приемлемые деньги. На днях цена за билет достигла почти 1000 долларов, что очень дорого. С отельерами не общался, но вчера слышал грустный разговор между управляющим отеля и барменом. Они обсуждали закрытие границ с Россией. Отельерам сейчас очень сложно. Например, отель, в котором мы остановились, заполнен на 20 процентов.

По данным аналитической службы Ассоциации туроператоров России с 15 апреля по 31 мая в Турцию по уже забронированным турам должны были отправиться более 530 тыс. россиян, в Танзанию – примерно 7 тыс. человек. Напомним, что Правительство РФ рекомендует туристам, забронировавшим путевки в данные республики, поменять направление отдыха или изменить сроки путешествия.