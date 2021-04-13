В Барнауле проверяют дороги, отремонтированные в рамках нацпроекта

Будет проверяться техническое состояние 150 участков дорог.

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С 12 апреля 2021 года началось ежегодное комиссионное обследование дорог, обустроенных с 2017 по 2020 годы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Обследование продлится до конца месяца. В случае выявления дефектов подрядчиков обязуют устранить замечания до 1 июня 2021 года.

В пресс-службе мэрии напомнили, что за 4 года на территории Барнаула в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выполнены работы по ремонту 148 объектов, строительству двух дорог, выполнена реконструкция одного объекта общей протяженностью 222,5 км.