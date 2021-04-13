Юбилей первого полета человека в космос отметили в Барнауле

В рамках торжественного мероприятия, посвященного 60-летию первого полета человека в космос, в концертном зале «Сибирь» вручили награды Алтайского края ветеранам и военнослужащим Вооруженных сил России.

Фото: Андрей Чурилов

– На пути освоения космического пространства было немало нового – открытий, достижений. История не так часто сохраняет в памяти имена первых. Но имя Юрия Алексеевича Гагарина 12 апреля 1961 года стало известно сразу всему миру и останется на все времена, – подчеркнул Губернатор, Председатель Правительства Алтайского края Виктор Томенко, особо обращаясь к военнослужащим и ветеранам специальных войск. – Хотел бы выразить слова глубокой благодарности тем, чья жизнь, работа, служба связаны с деятельностью по освоению космического пространства. Низкий вам поклон и огромная благодарность за ваш труд – он такой же самоотверженный и всепоглощающий, как труд и работа тех, кто только начинал, готовил саму возможность освоения человеком космоса, и требует того, чтобы люди отдавались этой работе полностью.

В числе награжденных в этот день – ветеран Вооруженных сил России Пётр Ганьжин, прослуживший на космодроме Байконур 10 лет. Он был призван в армию в 1959 году, и тогда же было объявлено о создании Ракетных войск стратегического назначения.

– Я прибыл на полигон – он назывался научно-исследовательским испытательным полигоном № 5 Министерства обороны. Это потом он стал называться «космодром Байконур», потому что когда начались полеты космонавтов, необходимо было зарегистрировать рекорд, – вспоминает ветеран. – Мы как связисты заранее знали дату, на которую назначен первый полет, но не знали, кто будет космонавтом.

Пётр Ганьжин работал в составе боевого расчета, который принимал участие в запуске первого космического корабля с Юрием Гагариным на борту. Впоследствии он участвовал в подготовке к полетам других экипажей, в числе которых были Герман Титов, Валентина Терешкова, Павел Попович и другие.

Губернатор Виктор Томенко беседует с Петром Ганьжиным, участником запуска первого космического корабля с Юрием Гагариным на борту.

Фото: Андрей Чурилов

Сегодня в Алтайском крае дислоцированы части Космических войск, которые обеспечивают проведение стартов с космодромов Байконур, Восточный и Плесецк. В день торжественного мероприятия, 9 апреля, боевые расчеты этих частей принимали непосредственное участие в обеспечении запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-18».

В честь юбилейного мероприятия Алтайский государственный мемориальный музей Германа Титова подготовил выставку, где представил архивные фотографии, документы, копию бортового журнала космического корабля «Восток». В числе экспонатов – письмо Германа Титова о целесообразности установить 12 апреля как День космонавтики в честь первой годовщины полета человека в космос. Стало быть, этот праздник появился в том числе благодаря просьбе нашего земляка.

– В этом году в рамках празднования 60-летия полетов Гагарина и Титова очень много разных проектов, – делится планами директор музея Татьяна Кайгородова. – Например, мы представим мультимедийную выставку в Омске. Библионочь в этом году носит девиз «От книги – к звездам», и мы участвуем в программах четырех библиотек: краевой детской, Шишковки, а также в Новоалтайске и Рубцовске. Конечно же, самые важные экспонаты – это те, которые связаны непосредственно с нашим земляком Германом Степановичем, и в особенности экспонаты о детстве космонавта – их можно найти только в нашем музее. Детские лыжи Германа, шарфик, связанный мамой, его прописи – это уникальные экспонаты.