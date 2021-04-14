26 апреля начнется голосование за выбор объектов благоустройства общественных территорий

Рассказываем, какие общественные территории в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроят в этом году и как будет организовано интернет-голосование по отбору территорий на 2022 год.

Аллея на улице Георгия Исакова была благоустроена в рамках нацпроекта в 2019 году по результатам голосования граждан. Фото Андрея Чурилова

По словам председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации города Антона Шеломенцева, общественные территории Барнаула отбирали разными способами.

– В 2018 году барнаульцы голосовали в рамках выборной компании, в 2019 – на сайте администрации Барнаула, то есть в электронном формате, в прошлом году мы использовали специально созданную платформу с обязательным условием регистрации на портале «Госуслуги», – рассказал Антон Шеломенцев. – Наша основная задача не только благоустроить зеленые зоны, но и привлечь к процессу выбора территорий как можно больше горожан, чтобы получить объективную оценку того, какие из 39 объектов являются самыми популярными и посещаемыми.

В этом году голосовать можно будет двумя способами: на федеральной платформе za.gorodsreda.ru и с помощью портала «Госуслуги». Для голосования через портал потребуется авторизация и барнаульская регистрация, проголосовать на федеральной платформе можно с помощью номера телефона, в этом случае местная прописка не понадобится. В свободном доступе будут размещены QR-коды, отсканировав которые, пользователь сразу попадет на платформу голосования.

Антон Шеломенцев отметил, что в ближайшее время будет организовано максимальное информирование о голосовании и наглядная агитация для горожан в социальных сетях и СМИ. Также запланирована работа трех волонтерских пунктов, где любому желающему помогут разобраться в системе голосования. Возможным размещением пунктов станут ТРЦ «Пионер», Galaxy, а также МФЦ по адресу пр. Ленина, 6.

Голосование за общественные территории 2022 года продлится с 26 апреля по 30 мая.

Заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко рассказал, что в помощь организации голосования назначены девять кураторов, которые будут закреплены за 39 территориями. Они будут готовы ответить на любой вопрос по территориям.

– Считаю, что голосование – отличный способ принять непосредственное участие в благоустройстве нашего города, выразить активную гражданскую позицию, – подчеркнул Сергей Струченко. – Как председатель ТОС микрорайона Магистральный, хочу отметить, что сегодня горожане действительно в этом заинтересованы. В качестве положительного примера хотелось бы привести жителей поселка Южного, которые в минувшем году объединили усилия, создав группу в мессенджере, координировали эту работу и привлекали к голосованию соседей, друзей, знакомых. Надеюсь, что и в этом году барнаульцы также активно поучаствуют в выборе зеленых зон.

Для благоустройства в 2021 году барнаульцы выбрали в рамках нацпроекта две территории. Это большая и очень важная для микрорайона Мизюлинская роща и сквер, расположенный между улицами Герцена и Белинского в поселке Южном. Обе территории капиталоемкие, а Мизюлинская роща, к тому же, при голосовании годом ранее заняла третье место в рейтинге. И теперь жители очень довольны, что роща попала в нацпроект.

– Чуть менее 60 млн руб. будет направлено на этот объект, – рассказал Антон Шеломенцев. – Общий комплекс работ по благоустройству включает: плиточное мощение и асфальтирование основных пешеходных направлений, благоустройство в части освещения этих дорожек и тропинок, обустройство велодорожки, малые архитектурные формы, площадки для отдыха, скамейки и т. д. Остро стоял вопрос по сносу деревьев, поскольку в сметной документации был предусмотрен снос значительного количества деревьев. Согласно нормативу деревом считается и саженец высотой более восьми сантиметров, в проектной документации речь шла именно о сносе поросли клена. Понимая важность проблемы и то, что благоустройство делается в первую очередь для жителей, мы провели ряд встреч с лидерами общественного самоуправления, управляющими компаниями, жителями микрорайона. Уже в ближайшее время проведем дополнительное комиссионное обследование, в том числе, с представителями комиссии по экологии Общероссийского народного фронта. Я уверен, что вместе мы найдем решение по максимальному сохранению зеленых насаждений.

Состоялись конкурсные процедуры и по второму объекту благоустройства. Сквер между улицами Герцена и Белинского «расшивает» поселок Южный на всем его протяжении. Участок большой, почти 58 тыс. кв. м – это главное место проведения мероприятий для жителей поселка и его сельских территорий, которые голосовали за объект очень активно. Сметная стоимость работ здесь составит около 100 млн руб. Запланированы работы по освещению, озеленению, детские и спортивные площадки, велобеговая дорожка и многое другое.

По словам Антона Шеломенцев, вне рамок нацпроекта в этом году будут продолжены работы и по благоустройству парка «Изумрудный», на него выделено отдельное финансирование из краевого и городского бюджетов.