Алтайских алиментщиков устроят на работу

Фото: Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю

По данным службы судебных приставов, в настоящее время в Алтайском крае неплательщиками алиментов на воспитание детей являются 18 332 человека, общая сумма задолженности составляет 3, 7 млрд руб. Из этого количества не трудоустроены более 10, 5 тыс. должников, а их общая задолженность превышает 2, 7 млрд руб.

Проблема выплаты алиментов в нашем регионе настолько остра, что в декабре 2020 года на прямую линию с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным поступило около 70 обращений из Алтайского края на тему взыскания алиментов.

Как стало известно, при участии активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Алтайском крае началась реализация пилотного проекта по трудоустройству безработных неплательщиков алиментов. Для этого по инициативе общественников свои усилия объединили судебные приставы и региональные власти.

– Мы обсудили с руководством управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России по Алтайскому краю возможные способы снижения долгов и пришли к мнению, что одним из них может стать помощь безработным неплательщикам в поиске источников дохода. В результате служба судебных приставов наладила совместную работу с управлением по труду и занятости населения и Министерством социальной защиты Алтайского края по трудоустройству должников. В основном это вполне трудоспособные мужчины, отцы несовершеннолетних детей, средний возраст алиментщиков – 46 лет, – рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

По его мнению, совместный проект службы судебных приставов и региональных властей при участии Народного фронта не имеет аналогов в российской практике. В случае, если алтайский опыт снижения безработицы и задолженности по алиментам окажется удачным, им смогут воспользоваться другие регионы.



