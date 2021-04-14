Барнаульские баскетболисты уступили в первом финальном матче

Во вторник, 13 апреля, в Чебоксарах прошел первый матч финальной серии Суперлиги-2, котором БК «Барнаул» уступил местным «Чебоксарским Ястребам» – 71:81.

БК “Барнаул” уступил в первой финальной игре. Фото Ярослава Махначёва.

Три четверти матча на площадке был равный баскетбол, однако в заключительном отрезке хозяева прибавили. В какой-то момент хозяева повели в счете с преимуществом в 13 очков, и лишь на последних секундах Данил Синегубов, забив из-под кольца и реализовав штрафной бросок, сократил отставание.

Теперь, чтобы победить в финале, БК «Барнаул» должен выигрывать ответный матч с преимуществом более чем в 10 очков, что не выглядит невозможным. Эта игра состоится 17 апреля в Барнауле в СК «Победа», начало в 17.00.