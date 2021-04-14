Будяк – это крутяк! Сибирский гитарист пишет музыку, когда перестает быть самим собой

Виталий Будяк сочиняет музыку, записывает альбомы, дает концерты, преподает очень давно. А в этом году он еще и стал участником шоу Первого канала «Я почти знаменит», после чего отправился в тур, открывшийся концертом в краевой филармонии. Повлияло ли шоу на жизнь неординарного музыканта, после каких обстоятельств стал писать музыку и как появился его коронный прием, игра на деке, – в нашем интервью.

Виталий Будяк на сцене краевой Филармонии. Фото Ярослава Махначёва.

Первый тур

Есть Ричи Блекмор, Эл Ди Меола, Сантана, ДиДюЛя, Маврин. И есть Виталий Будяк – гитарист не настолько раскрученный, но ничем не уступающий громким именам, а по подаче своей музыки, думаю, их и превосходящий. А еще его отличает коронный прием: если большинство гитаристов левой рукой зажимают струны на грифе, то Будяк делает это и на деке, то есть на корпусе гитары.

Его концерт – это не серия произведений, больше часа он играл без перерыва, связав воедино несколько своих композиций.

– Виталий, у меня есть приятель, хороший гитарист, который говорит, что люди делятся на два типа: одни выучили три аккорда и считают, что умеют играть на гитаре, другие виртуозно владеют инструментом, но говорят, что еще учатся. Вы умеете играть на гитаре?

– Я уверен, что умею, есть своя своеобразная техника, включающая как классические элементы, так и приемы разных стилей и жанров. Но при этом я учусь. Инструмент можно раскрывать все глубже и глубже, тот же мой примем, который называют коронным, можно улучшать, есть задумки, как его расширить, проработать. В туре использую новый процессор с новым звуком, из него тоже еще можно выжать. Вопрос ведь не в том, умеешь или нет, техническому совершенству нет предела, а в том, чувствуешь ли музыку. Тому же Летову или Цою хватало нескольких аккордов, чтобы самовыражаться и быть идолами.

– На афишах написано, что у вас первый гастрольный тур. Эта правда?

– Да. Концертов, конечно, было много. В свое время я поставил себе цель – тысяча выступлений. Жизнь завела меня на Байкал, там я играл каждый день, иногда по нескольку раз в день. Не уверен, что тысяча набралась, но выступал много. А тур – просто так сложилось, встретился с концертным директором, нашли варианты. Просто время пришло: и залы открылись, и мне есть, что сказать.

– Вообще вы больше кто: гастролирующий артист, автор, преподаватель?

– Хороший вопрос. Я музыкант, другой вопрос, чем деньги зарабатываю. Всем понемногу, есть ученики, но их немного. Основной доход приносят авторские вещи, канал на YouTube. А так жизнь музыканта многогранна.

– Просто в шоу на Первом канале вы говорили, что хотите монетизировать свою музыкальную деятельность.

– Да это Минаев (Сергей Минаев, ведущий шоу –прим.авт.) так вывел, обратившись к жюри, мол, помогите монетизировать. Тур вообще организовали еще до выступления на Первом, это как раз шоу появилось в процессе обсуждения деталей концертов.

– А была бы красивая история – показали по телевизору и проснулся знаменитым.

– На самом деле было по-другому. Более того, после шоу появились и проблемы. Например, доступ к единственной записи, которую там удалось сделать, мне закрыли, отдал на нее все права. Но хотя бы само произведение можно исполнять (улыбается – прим.авт.).

Знаменитее не стал

– Как вы вообще оказались на Первом канале?

– Знаете, как бывает, человек всю жизнь ищет учителя, годами разных меняет, а дальше тех же трех аккордов дело не идет. А потом встречает кого-то, и все получается. Так и у меня, все вдруг сложилось. Это не я подавал заявку, на меня вышла представительница программы, написала в соцсети, потом начали вести переговоры.

– И как впечатления?

– Двоякие. Были позитивные моменты, было и то, что мне оказалось непонятным. Например, я вышел в финал, но мое выступление там не показали. Просто меня и еще два десятка человек вырезали. Почему – не знаю. На звонки не отвечают, хотя мне нужно уточнить кое-что по мелочи, по тем же авторским правам. В свое время зарекся участвовать в конкурсах. Это столкновение людей, мне такое не интересно. Но тут решился. Я посмотрел, как работает этот огромный и сложный механизм, познакомился с талантливыми ребятами. Благодаря шоу у меня появился новый инструмент и процессор, с которыми я приехал в Барнаул, у друзей появилась возможность подарить его мне. Уже месяц оборудование осваиваю, только процентов пять изучил. Так что творческий толчок все равно есть.

– Ваша бурная реакция на выход в финал – импровизация или по сценарию?

– Я человек импульсивный. Тут ждали целый день, пить хотелось, а судьи тянули, пускать в финал или нет. Еще на репетиции нам сказали, что эмоциональность поощряется. И когда объявили, что я в финале, выдал весь свой пыл.

– Участие на вашу знаменитость повлияло?

– Нет. Если кто думает, что пойдет на шоу, и жизнь изменится – это не так, хотя думать так нормально. Когда-то я думал, что наберу миллион просмотров на YouTube и начнутся гастроли. Сейчас у меня уже 15 миллионов, но только поехал в первый тур.

– Если бы выиграли главный приз, три миллиона, куда направили?

– Не люблю делить шкуру неубитого медведя. Все эти мечты и грезы приводят к расстройству, когда вспоминаешь, что у тебя этих миллионов нет.

Моя цель

– В шоу вы рассказывали, что начали писать музыку, пережив клиническую смерть. Если не секрет, что случилось?

– Не секрет. Приехал в новый город поступать в музучилище, сдал экзамены по специальности и сольфеджио, что было особенно важно, так как в музыкальной школе я не учился – не взяли. Попал на какой-то праздник к своей учительнице по гитаре, собрались ее друзья, была тусовка. Это все происходило в 1990-е, тут появились какие-то непонятные люди, началась заварушка. Деталей уже не помню, но проснулся на следующее утро в реанимации. Все это на самом деле сложно, происходит на каком-то энергетическом уровне, было ощущение, что меня вообще хотели убрать с этой земли, но я остался. И ощутил новую цель, к которой иду уже 30 лет. Озвучивать не буду, она такая – моя. Но с каждым шагом я к ней все ближе.

– Вы до этого правда не писали музыку?

– Нет. После клинической смерти сначала появлялись обрывки – ноты, фразы. Потом сложилась первая композиция.

– О чем ваша музыка?

– О жизни. Есть много теории, откуда все берется. О себе могу сказать, когда вхожу в этот творческий экстаз, мысли отключаются. Когда голова начинает крутиться, левая нога дергаться не в такт, это уже не я. Моя сущность покинула меня, либо, наоборот, кто-то вселился. Появляются музыкальные фразы, я не знаю, откуда. Точно не от ума, а от чего-то другого, о чем я не знаю, но догадываюсь.

– Музыку на заказ вы не пишете?

– Писал, но мне не понравилось. С кинематографом было связано. Для таких проектов другой склад ума нужен.

– Вы говорили, что в жизни все мы – наблюдатели. А на сцене вы все же артист или тоже наблюдаете со стороны?

– И так, и так. С одной стороны да, участник действия, генерирующий эту музыкальную энергию. Но и наблюдаю стороны, мне ведь все это очень нравится, иначе бы я не выходил на сцену. Я кайфую от звука, музыки. Я просто люблю гитару, все идет отсюда.

– Вы в музыкалке не учились – это минус?

– Кто знает. Процент тех, кто там отучился и получил не тот опыт, на который рассчитывал, достаточен. Может, и со мной бы так же случилось. Потом, когда я получал образование в музучилище и консерватории, по сольфеджио и музтеории были провалы. Со временем их подтянул, но какой-то период преподаватели закрывали глаза, когда исполнительским мастерством доказал, что достоин учится. Есть музыканты, кто не знает нот, тот же ДиДюЛя. Теорию знать неплохо, она помогает. Но если в нее углубиться и закопаться, она убьет. Все-таки музыка, придуманная головой, отстает от музыки, идущей от сердца.

Сорвало крышу

– С чего началась ваша любовь к гитаре?

– Лет в 11-12 услышал ее звук – и сорвало крышу, жить уже без этого не мог. Гитара заменила все увлечения, какие были. Первая мой инструмент – трансформер. Банку чуть ли не на мусорке нашел, гриф у кого-то выпросил и прикрутил, натянул струны. И пошло. Начинал опять же с трех аккордов, с блатных песен. Потом стал слушать тяжелый металл. Друзья по девушкам – я к гитаре.

– А считается, что владение гитарой девчонок привлекает.

– Да, многие начинают учиться из-за этого. Но у меня обратный опыт. Девушки ревновали к гитаре, и много времени прошло, пока я встретил свою любовь, которая стала вдохновением, которая понимает, что для меня значит гитара и музыка. А так, бывало, маму просил сказать девчонкам, которые приходили, что меня нет. Репетировал по 14 часов в сутки, в туалет ходил с гитарой.

– Почему выбрали акустику, а не электрическую гитару?

– На акустической я телом чувствую вибрацию инструмента, это меня еще больше заводит. Всегда играю на 13-х струнах, мне нужна мощная атака, чтобы гитара отвечала. На электрической такого не добьешься. Хотя сейчас приоритеты меняются, я на любой гитаре добиваюсь своей цели. Из последнего опыта – снял все струны, кроме шестой, и на одной сыграл целый концерт.

– Шестая струна самая любимая?

– Нет, просто ее тяжелее всего порвать. А так у каждой струны свой тембр и характер. Из шестой я выжал настоящее мясо, с помощью смычка нашел звучание виолончели.

– Сколько у вас гитар?

– Много. Концертные – в Москве, Красноярске, где-то еще. А главная – дома. Это канадский SeaGull, влюбился в него, как только увидел в магазине и попробовал сыграть. Большую часть своей музыки записал на ней, много экспериментировал. Индивидуальных инструментов, сделанных под меня, у меня нет. Есть одна мастеровая, не под мой заказ, но меня устраивает.

– Играть в группе вы никогда не хотели?

– Когда учился, играл в оркестре. Живя в Москве, собирал группу. Но мне дорога свобода, что ли. Не скажу, что в группе ее нет, могу одну и ту же песню по-разному исполнять, но все равно это в рамках определенной формы. Мои концерты – это не привычные композиция за композицией. Сегодня, например, это четыре пять блоков, отражающие мой день – утро, прогулка, коммуникация с друзьями, работа. Могу использовать, что уже сочинено, могу импровизационно пойти. Друзья говорят, что меня любят за то, что в моих песнях звучит свобода.

– Вы не поете?

– Пою. Не знаю, как в этом туре, но, думаю, со временем на концертах запою, многим нравится, да и заканчивать концерт вокалом неплохо.

– В Москве вы играли в метро. Как там оказались?

– Это проект столичной подземки, тоже хороший опыт. Я уже был к этому времени знаком с Эстасом (Эстас Тонне, гитарист-трубадур украинского происхождения –прим.авт.) и ДиДюЛей, которые тоже играли на улице и считали это важной вехой в биографии. В этот проект был серьезный отбор, конкурс 10 человек на место, так что не просто так пришел, встал и сыграл. Участвовал в трех сезонах, в прошлом году из-за пандемии все приостановилось, хотя аккредитация еще действует. В метро, кстати, и «Птица», родилась, и мой прием игры на деке появился.

– Каким образом?

– Играл на Таганке с закрытыми глазами, и чисто случайно рука на этот участок залетела. Мне понравился звук. Этим приемом пользуются и другие, его не я придумал, но я вставил его в ритмический рисунок, с развитием. Потом выяснилось, что людям нравится, он какие-то мурашки вызывает, начал его использовать, есть в нем что-то особенное.

– Как стать вашим учеником?

– Тут должно многое сойтись. Расстояния точно не предел. Когда слышу, сколько стоит, тут же сдаюсь. Не с этого надо начинать. Сначала нужно посмотреть, что ты умеешь, понять, чего хочешь. Если говорят: «Будяк, помоги» – не могу отказать. Предлагаю что-то записать на видео, скинуть, потом можем созвониться, обсудить.

– Не могу не спросить про ваши ногти (на правой руке на четырех пальцах Виталия ногти длинные – прим.авт.).

– Это инструмент, не ногти даже, а часть звука. С их помощью могу делать атаку, показать мягкость или силу, выразить тонкие грани эмоций. Каждый знает, что такое боль. В музыке ногтями я могу ее спрятать или так сильно показать, что слушатель поймет. У меня есть свой рецепт состава для наращивания ногтей, прихожу в салон, его использую.