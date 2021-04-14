«Динамо-Барнаул» удачно завершило выездную серию игр

Во вторник, 13 апреля, «Динамо-Барнаул» на выезде обыграло дубль самарских «Крыльев Советов» – 2:0.

“Динамо-Барнаул” уверенно победило в Самаре. Фото altaisport.ru

Счет перед самым свистком на перерыв открыл Иван Житников, в середине второго тайма преимущество удвоил Денис Чудояков.

Эта победа стала для барнаульских футболистов второй подряд – тремя днями ранее они обыграли в Тольятти местную «Ладу» – 2:1. Двойной успех позволил динамовцам закрепиться на седьмом месте в четвертой группе первенства ПФЛ. Теперь наша команда сыграет в Барнауле: в субботу, 17 апреля, бело-голубые принимают соседа по турнирной таблице – нижегородскую «Волну», идущую на восьмой позиции. Матч пройдет на стадионе «Динамо», начало в 17.00.