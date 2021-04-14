Эксперт рассказал, как продлить срок жизни ноутбуку

Директор по стратегии и развитию медиа-проектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин назвал несколько способов продления жизни дорогой техники.

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Он заявил, что ноутбуку нельзя позволять разряжаться полностью.

«Любой аккумулятор имеет ограниченное число циклов зарядки, и чем реже вы заряжаете аккумулятор, тем дольше срок службы. Вот такая простая математика», — уточнил эксперт.

Второе правило — соблюдение температурного режима, так как литий-ионные аккумуляторы, на которых в основном работают ноутбуки, плохо переносят жару, передаёт РИА Новости со ссылкой на радио Sputnik.