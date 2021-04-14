Эксперт рассказал, как продлить срок жизни ноутбуку

Директор по стратегии и развитию медиа-проектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин назвал несколько способов продления жизни дорогой техники.
Он заявил, что ноутбуку нельзя позволять разряжаться полностью.
«Любой аккумулятор имеет ограниченное число циклов зарядки, и чем реже вы заряжаете аккумулятор, тем дольше срок службы. Вот такая простая математика», — уточнил эксперт.
Второе правило — соблюдение температурного режима, так как литий-ионные аккумуляторы, на которых в основном работают ноутбуки, плохо переносят жару, передаёт РИА Новости со ссылкой на радио Sputnik.
«Оптимальная температура для работы ноутбука от плюс 10 градусов до плюс 30, а хранить ноутбук можно при температуре от минус 25 градусов, до плюс 45. Все, что выходит за эти параметры, может навредить ноутбуку», — объяснил Дмитрий Рябинин.