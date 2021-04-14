ГИБДД Барнаула обратилась к мотоциклистам

Госавтоинспекция призывает водителей вело- и мототранспорта к бдительности на дорогах.

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С начала 2021 года на дорогах края произошло четыре дорожно-транспортных происшествия с участием мототранспорта и два — с участием велосипедистов, в результате которых один человек погиб и пять пострадали.

Анализ аварийности с участием вело- и мототехники показывает, что большинство из них происходит в результате явного пренебрежения участниками дорожного движения правилами маневрирования, несоблюдения скоростного режима и управления транспортным средством лицами, не имеющими права управления.

Госавтоинспекция Алтайского края напоминает водителям двухколесного транспорта основные правила безопасного вождения.

Во-первых, мотоцикл должен быть зарегистрирован в подразделениях ГИБДД, а у водителя должна быть открыта соответствующая категория. Управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме, а под верхнюю одежду желательно надевать специальную мотозащиту. На дороге нужно неукоснительно соблюдать все требования ПДД — не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию до других транспортных средств, не выезжать на полосу встречного движения при обгоне, не пытаться проехать между близко едущими машинами в плотном потоке. Кроме того, не забывать обязательно включать сигнал поворота при перестроениях, чтобы проинформировать заранее других участников движения о планируемом маневре, тем самым не допустить аварийной ситуации.

Автовладельцам с началом вело- и мотосезона следует проявлять особую бдительность. Помните, что мотоциклисты и скутеристы чаще всего двигаются по правой полосе, между автомобилем и тротуаром, поэтому при повороте направо обязательно посмотрите в зеркало, старайтесь не терять их из виду, как бы ни вел себя на дороге мотоциклист, не подрезайте и не провоцируйте его на ситуации, при которых он может упасть, осторожно меняйте полосу движения, а при остановке, прежде чем открыть дверь, осмотритесь, чтобы избежать аварийной ситуации.

Велосипедистам при движении в темное время суток необходимо обозначить себя световозвращающими элементами. Обязательно использовать средства защиты и переходить дорогу только пешком, ведя велосипед за руль, что поможет правильно ориентироваться на проезжей части и не стать участником дорожно-транспортного происшествия.

Помните, что дорога — это зона повышенной опасности, и пренебрежение правилами ведет к тяжелым последствиям.