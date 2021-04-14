Глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил с руководителями строительных организаций перспективы застройки города и развития социальной инфраструктуры

В администрации города прошло совещание, в котором приняли участие министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилёв, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, представители краевого Союза строителей, ресурсоснабжающих организаций и архитекторы.

Фото: Андрей Чурилов

Главный вопрос совещания – ограничения для жилищного и прочего строительства в связи с установленной приаэродромной территории аэродрома Барнаул. Дело в том, что решением Росавиации предусмотрено выделение на данной территории семи подзон, в которых прописаны ограничения по использованию объектов недвижимости и осуществлению деятельности, в том числе жилищного строительства. Первые шесть зон связаны непосредственно с безопасностью полетов, а седьмая – с шумовым и электромагнитным воздействием на проживающих в районе аэропорта граждан. Это проблема не только Барнаула. В Московской области десятки поселков и городов также попали в седьмую приаэродромную зону и, скорее всего, вопрос этого зонирования будет решаться на федеральном уровне.

Тем не менее в ходе дискуссии участники встречи предложили проработать вопрос о возможности пересмотра границ седьмой подзоны барнаульского аэропорта. Направление дальнейшего строительства жилья и инфраструктуры города в сторону аэропорта позволяет на несколько лет обеспечить застройщиков земельными участками, а жителей города жильем. Речь идет о более чем 800 гектарах в районе пересечения Павловского тракта и улицы Просторной в сторону Гоньбинского тракта. Вячеслав Франк поручил специалистам комитета по строительству, архитектуре и развитию города детально проработать вопрос, сколько из этих земель реально может быть использовано для строительства. Также, в случае корректировки границ приаэродромной территории проанализировать и оценить перспективы освоения высвобождаемых земель. Глава города обратился к представителям строительных организаций и архитекторам с просьбой подключиться к детальной проработке этого жизненно важного для Барнаула вопроса.

Вячеслав Франк также напомнил участникам совещания о совместном намерении создать рабочие группы по корректировке Генерального плана города и развития инвестиционной деятельности в Барнауле. По итогам совещания принято решение сделать регулярными встречи со строительным сообществом города для обсуждения актуальных вопросов отрасли.

Повторное рассмотрение этого вопроса запланировано на начало мая.

Вячеслав Франк:

«Строительство социальных объектов очень ответственная и непростая задача, как для муниципальной власти, так и для застройщиков. Сегодня мы ждем предложений от строительного сообщества по реализации этой амбициозной задачи. Без создания социальной инфраструктуры невозможно развитие новых территорий в городе».

В продолжение темы на совещании выступила Светлана Чаузова, начальник управления единого заказчика в сфере капитального строительства. Она озвучила план строительства десяти школ в Барнауле до 2027 года в рамках реализации национального проекта «Образование».

По ее словам, исходя из численности населения строящихся городских кварталов, планируется строительство десяти образовательных учреждений.

Специалист также сообщила, что Правительство Алтайского края в рамках краевой адресной инвестиционной программы для проектирования объектов образования вместимостью от 500 до 1300 ученических мест предусмотрело 54 млн руб. Проектные работы должны быть завершены в 2022 году. Объемы инвестиций при реализации всех проектов по предварительным расчетам достигнут порядка 8,5 млрд руб. Совместно с Министерством образования Российской Федерации в регионе прорабатываются варианты реализации некоторых проектов в формате частно-государственного партнерства.

По словам Светланы Чаузовой, параллельно со строительством новых школ рассматривается возможность расширения действующих образовательных учреждений в плотно населенных микрорайонах за счет возведения пристроек. Так, разработана проектно-сметная документация на пристройки к зданиям школы № 127 (проезд Северный Власихинский, 64), гимназии № 5 (ул. Чайковского, 31, п. Южный), лицея № 121 (ул. Взлётная, 28). Последний объект включен в краевую адресную инвестиционную программу, в текущем году начнется его строительство. А строительство пристройки к школе № 98 по ул. Ракитная, 2, в селе Власиха уже идет к завершению.