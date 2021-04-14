Из-за паводка в Алтайском крае ограничен проезд по двум дорогам

Региональный Минтранс продолжает контролировать паводковую обстановку по дорогам Алтайского края.

Фото: Минтранс Алтайского края

На трассе Быстрый Исток — Усть-Ануй — Ануйское подтоплены подходы к мосту через реку Ануй в районе села Усть-Ануй, в связи с чем движения отсутствует для всех видов транспорта.

Также движение остается закрытым на участке дороги Алейск — Безголосово — а/д К-13. Альтернативный проезд до Безголосово осуществляется через трассу К-13 Алейск — Петропавловское — Смоленское.

Актуальную информацию о проезде можно уточнять по номерам телефонов: