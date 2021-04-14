Из-за паводка в Алтайском крае ограничен проезд по двум дорогам

14 апреля 09:37 2021

Региональный Минтранс продолжает контролировать паводковую обстановку по дорогам Алтайского края.

Фото: Минтранс Алтайского края

На трассе Быстрый Исток — Усть-Ануй — Ануйское подтоплены подходы к мосту через реку Ануй в районе села Усть-Ануй, в связи с чем движения отсутствует для всех видов транспорта.

Также движение остается закрытым на участке дороги Алейск — Безголосово — а/д К-13. Альтернативный проезд до Безголосово осуществляется через трассу К-13 Алейск — Петропавловское — Смоленское.

Актуальную информацию о проезде можно уточнять по номерам телефонов:

  • дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507-512, 8-800-222-3169;
  • дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;
  • дежурный службы МЧС: (3852) 65-82-19;
  • дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.