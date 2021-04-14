Новоалтайский подросток поел и оделся за чужой счёт

Теперь 17-летний парень предстанет перед судом за кражу денежных средств с банковской карты жителя Новоалтайска.

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Следствие установило, что в октябре 2020 года подросток нашёл банковскую карту на улице Новоалтайска. С помощью бесконтактной оплаты он купил одежду и продукты питания в разных магазинах города, на общую сумму более 12 тысяч рублей. О снятии денег мужчина узнал, когда зашел в мобильное приложение, после чего он заблокировал карту.

В ходе предварительного следствия подросток вину в содеянном признал, а также возместил материальный ущерб потерпевшему. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения его о существу. Кроме того, следователем в органы системы профилактики было внесено представление об устранении причин и условий способствующих совершению преступлений, передаёт СУ СКР по Алтайскому краю.