Перемены будут: как парламентская партия большинства готовится к внутрипартийному голосованию

Праймериз – предварительное внутрипартийное голосование – проводит единственная из всех действующих в стране партия – «Единая Россия». О процедуре праймериз и его прогнозах рассказали журналистам на пресс-конференции руководитель регионального отделения партии Александр Романенко и руководитель регионального исполкома Денис Голобородько.

Фото пресс-службы ЕР

Чтобы пойти на выборы, кандидат от партии «Единая Россия» должен в обязательном порядке пройти внутрипартийный фильтр. В случае, если он не выиграет праймериз, возможность участия в выборах не отменяется: кандидат может пойти на выборы как самовыдвиженец, но поддержки со стороны партии он уже не получит.

Напомним, что Алтайский край вошел в число субъектов, где, по решению федерального оргкомитета по проведению предварительного голосования, праймериз пройдет по смешанной системе.

– Мы должны обеспечить равные права для всех жителей края. Проголосовать можно будет как в онлайн-формате – на сайте предварительного голосования, так и очно, придя на счетный участок, – сказал Александр Романенко. – По данным на 8 апреля, документы на регистрацию в качестве участников подали более 120 человек. Это претенденты на участие в выборах депутатов Государственной Думы и Алтайского Заксобрания. Но до конца заявительной кампании еще три недели, мы рассчитываем, что этот список будет удвоен или утроен.

По словам спикеров, в праймериз участвует много новых лиц: врачи, ученые, представители бизнеса, волонтеры, депутаты Барнаульской городской Думы. Применительно к выборам в АКЗС порядка 75% заявок на участие в предварительном голосовании поступило не от действующих депутатов. Примерно 15% депутатов от ЕР нынешнего созыва АКЗС участвовать в выборах не будут. Среди них в том числе и те, кто собирается покинуть регион, например, Юрий Кайро. Не собираются идти на выборы также Сергей Шабанов, Максим Степин и Виталий Щербаков.

Предварительное внутрипартийное голосование «Единой России» пройдет с 24 по 30 мая.

Денис Голобородько рассказал, как региональное отделение партии обеспечивает открытость и чистоту процедуры предварительного голосования.

– Для нас это – своя собственная избирательная кампания в преддверии выборов. И итоги голосования могут быть неожиданными. На выборы с нами пойдут те, кто выиграет предварительное голосование. Такова позиция федерального оргкомитета по предварительному голосованию, в таком ключе будем действовать и мы, – подчеркнул руководитель исполкома.

Он добавил, что реготделение партии уже ведет большую работу по организации открытости и чистоты проведения процедуры. Для привлечения новых лиц к внутрипартийным избирательным процессам в крае еще в феврале «Единая Россия» в регионе запустила кадровый проект – «Региональный ПолитСтартап». Участники проекта – молодые активисты, пожелавшие попробовать свои силы в общественно-политической жизни края. После отборочных туров и обучения в региональной политшколе они также смогут принять участие в процедуре предварительного голосования.