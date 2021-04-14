Пианист Роман Борисов выступит на сцене алтайской филармонии

Фото: Новосибирская филормония

За плечами выпускника колледжа при Новосибирской консерватории (класс прославленной новосибирской пианистки и педагога, Мери Лебензон) большой опыт выступлений в России и за рубежом. В творческом багаже Романа выступления с Госоркестром России им. Евгения Светланова, Национальным филармоническим оркестром России, Новосибирским академическим симфоническим оркестром, Губернаторским симфоническим оркестром Иркутской филармонии и другими.

В основе его репертуара — известные шедевры романтической музыки — прелюдии и этюды Шопена, «Венгерские рапсодии» Листа, произведения Брамса, Чайковского, Рахманинова.

Многочисленные награды международных конкурсов весомо дополняют биографию юного музыканта. Среди самых значимых: II Международный конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition, Лауреат. (2018 г., Москва); III Московский международный конкурс пианистов Владимира Крайнева, Лауреат премии «Достижение» (2019 г., Москва). Выпускник летней академии 2019 года Фестиваля в Вербье, Швейцария, (Verbier Festival Academy), получивший награду The Tabor Foundation Award, которую присуждают лучшим выпускникам секции «Фортепиано».

В 2020 году представлял Российскую культуру на Davos INVESTOR Nightcap, организованном Российским фондом прямых инвестиций на Международном экономическом форуме в Давосе (Швейцария). Роман – неоднократный участник музыкальных проектов Фонда Владимира Спивакова. Стипендиат Губернатора Новосибирской области и обладатель именной поощрительной стипендии Дениса Мацуева. За активную творческую деятельность и победы на конкурсах имя Романа Борисова внесено в издание «Золотой фонд Новосибирска».

Вместе с Симфоническим оркестром филармонии для барнаульской публики 15 апреля Роман Борисов исполнит концерт для фортепиано с оркестром №2 Брамса и симфонию №41 Моцарта. Начало концерта в 18:30.

Возрастное ограничение 6+.